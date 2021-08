[High Collection] '템퍼' 국내 론칭 10주년 기념 캠페인 전개 … 진정한 힐링을 체험해보세요

템퍼코리아

템퍼코리아가 덴마크 프리미엄 매트리스 브랜드 ‘템퍼’의 국내 론칭 10주년을 기념해 ‘REST in TEMPUR’ 캠페인을 전개하고 있다. 매장에서 잠시 제품을 접하는 것을 넘어, 템퍼 매트리스가 비치된 다양한 휴식 공간에서 비교적 오랜 시간 템퍼 제품을 체험해 볼 수 있는 캠페인이다.템퍼는 휴식·문화가 있는 공간에 마련된 템퍼존을 알림으로써 진정한 힐링을 체험하는 기회를 제공한다는 방침이다. ‘REST in TEMPUR’ 캠페인의 주된 체험 공간은 2015년 템퍼와 CGV가 합작해 선보인 ‘CGV씨네드쉐프 템퍼시네마’로, 템퍼의 모션베드와 기능성 매트리스를 결합한 세계 최초의 리클라이닝 침대 극장이다. 2015년 CGV씨네드쉐프 압구정점과 부산센텀시티에서 처음 선보인 데 이어 2017년에 오픈한 CGV씨네드쉐프 용산아이파크몰점까지 총 3곳에서 만나볼 수 있다.템퍼시네마는 전문 매트리스 브랜드의 제품을 이용해 극장을 리모델링한 최초의 사례로 크게 주목받았다. 2~3시간 동안 같은 자세로만 영화를 관람해야 했던 사람들은 리모컨으로 원하는 자세를 구현하는 템퍼 모션베드에 열광했다. 템퍼코리아 관계자는 “템퍼시네마는 품격 있는 휴식에 투자하는 관람객이 즐겨 찾는 프리미엄 관으로 자리매김했다”고 강조했다.템퍼시네마에는 ▶템퍼 매트리스의 3가지 컬렉션(오리지날·클라우드·센세이션) 중 견고한 지지력을 지닌 ‘오리지날 매트리스’ ▶모션베드 ‘제로 지 라이프스타일(Zero-G Lifestyle)’ ▶템퍼 ‘트래디셔널 베개(Traditional Pillow)’ 및 담요가 각 자리에 비치돼 있다.‘오리지날 매트리스’는 몸에 맞는 편안함과 우수한 지지력을 갖춘 최고급 템퍼 소재로 뒤척임을 유발할 수 있는 압점을 줄인다. 모션베드 ‘제로 지 라이프스타일’은 다양한 움직임에도 딱 맞게 밀착되도록 템퍼 매트리스에 최적화 설계됐다. 또한 일반 전동침대와는 달리 상체를 높였을 때 하단 부분을 동시에 헤드 쪽으로 당겨준다. 특히 모션베드에 탑재된 제로 지 포지션(Zero G position)은 다리를 심장보다 높은 곳에 위치시키고 상체를 살짝 들어 올린 자세로 무중력(Zero Gravity) 상태와 같은 편안함을 제공한다.템퍼 매트리스는 뒤척임에도 옆 사람의 수면에 방해를 주지 않아 저마다 다른 라이프스타일을 추구하는 밀레니얼 세대 신혼부부의 선호도가 높다. 모션베드 역시 단순히 수면만 하는 침대를 넘어 침대에서 영화 감상 및 독서, 간단한 브런치도 즐길 수 있어 만능침대로 불리며 큰 인기를 얻고 있다.템퍼는 이번 ‘REST in TEMPUR’ 캠페인을 전개하며 각 공간을 테마로 한 온라인 이벤트도 준비했다. 28일까지 진행되는 첫 번째 온라인 이벤트는 템퍼 제품과 CGV씨네드쉐프 템퍼시네마에 관한 퀴즈를 모두 맞힌 응모자 중 랜덤으로 당첨자를 선정해 선물을 증정한다.