"우리가 말했잖아, 김연경은 10억명 중 1명뿐" 해외서도 극찬

발리볼 월드의 극찬

“우리가 반복해서 말했잖아. 김연경은 10억 분의 1. 스타라고.(We’ve said this over and over again. KIM YEON KOUNG - A ONE IN A BILLION. ☆”‘발리볼 월드’ 트위터가 4일 한국여자배구대표팀 김연경(33)을 이렇게 극찬했다. 10억 명 중 한 명 나올까 말까한 스타란 의미다.김연경은 이날 일본 도쿄에서 열린 도쿄올림픽 여자배구 8강전 터키전에서 28점을 몰아쳐 3-2 승리를 이끌었다. 수많은 네티즌들은 ‘KYK 레전드’란 댓글로 찬사를 보냈다. 또한 ‘GOAT(Greatest of All Time·역대 최고)’, ‘보물’이란 댓글도 알렸다 .국제배구연맹(FIVB)과 파트너십을 맺고 있는 발리볼 월드는 트위터 팔로워만 29만명에 달한다. 발리볼 월드는 “한국이 터키를 3-2로 꺾었고, 김연경이 최다인 28점을 올렸다”는 소식도 전했다.