6년 전 朴 겨냥했던 美 '백발마녀' 외교관, 실은 울보?

“(존) 케리 국무장관이 나를 집무실로 부르더니 ‘대통령의 픽은 토니’라고 알렸다. 너무 급작스러워 그 소식을 수용하기도 전, (오바마 대통령의 최측근) 수전 라이스가 나를 불러서 위로를 해주며 대신 미국국제개발처(USAID) 수장 자리를 제안했다. 물론 USAID 역시 요직이지만 아차상(consolation prize) 정도라는 건 자명했다. 수전이 말을 하는 동안, 나는 눈물을 참을 수 없었다. 일부는 분노, 일부는 슬픔으로 인한 눈물이었다.”

인간사 새옹지마. 미국 외교에서도 이 말은 진리다. 살아있는 증거가 21일 2박3일 일정으로 방한한 웬디 셔먼 국무부 부장관이다. 1949년생으로 올해 71세인 셔먼이 이번 조 바이든 행정부에서 국무부 2인자로 등극하리라고 예측하는 이는 많지 않았다. 셔먼 본인도 꿈을 접었던 듯 하다. 그가 2018년 출간한 회고록을 보면 그렇다.정통 외교ㆍ안보 엘리트였던 그는 이 저서에서 자신이 2014년 버락 오바마 대통령 2기 집권 후 인사에서 고배를 마셨음을 고백했다. 당시 그는 여성으로서 첫 국무부 부장관으로 물망에 올랐던 차였다. 야심만만한 그도 부장관 자리를 탐냈다. 그러나 간택은 못 받았다. 대신 그의 경쟁자였던 토니 블링컨이 부장관이 됐다. 회고록 관련 부분을 그대로 옮겨보면 이렇다.셔먼은 그 특유의 집념과 야심찬 태도로 정평이 난 냉철한 외교 관료다. 감정을 앞세우는 일은 없을 것 같은 인물로, 일부 비판자들은 그의 냉철한 이미지와 염색하지 않은 머리 스타일을 들어 그를 ‘백발 마녀’라고까지 부른다. 백발마녀가 “내가 펑펑 울었다”고 고백한 셈. 이 회고록 제목도 『약한 사람은 사절(Not for the Faint of Heart)』로, 그의 옹골찬 면모를 드러낸다.그의 선택은 뭐였을까. USAID 직을 거절하고 대신 국무부에 남아 이란 핵협상을 마무리 짓는데 핵심 역할을 한다. 이란 핵 협상의 굴곡을 묘사하는 게 회고록의 첫 대목인데, 여기에서도 그는 “이란 측이 마라톤 협상 25일차에 또 판을 흔들려했다”는 요지를 밝힌 뒤 “눈물을 터뜨리고 말았다”고 썼다. 그는 “힘든 상황을 묵묵히 받아들이는 것만이 능사는 아니지만 그래도 당시 국무부에 남기를 잘했다고 생각한다”고 썼다.시간은 흘러 2020년, 체념으로 마음을 다스린 그에게 깜짝 포상이 주어진다. 오바마의 부통령이었던 바이든 당선인이 셔먼을 부장관으로 임명하면서다. 셔먼에게 쓴 잔을 안겼던 블링컨은 국무부 장관. 블링컨과 셔먼의 질긴 인연이다.셔먼은 한국과도 인연이 깊다. 국무부 정무차관 명함을 들고 있을 당시, 그의 주요 어젠다는 이란뿐 아니라 한ㆍ미ㆍ일 공조 복원도 포함했다. 당시 한국과 일본의 과거사 문제를 두고 워싱턴 일각에선 ‘코리아 파티그(Korea fatigueㆍ 한국 피로증)’이 만연하다는 주장이 나왔는데, 일부에선 그 진앙 인물로 셔먼을 지목한 바 있다. 그가 지일파이면서 일본에 더 가까운 스탠스를 취해왔다는 이유였다. 2015년엔 실제로 위안부 문제를 두고 한ㆍ일 갈등이 심화하자 “민족 감정은 악용될 수 있으며, 정치 지도자들이 과거의 적을 비난해 값싼 박수를 받으며 (국내) 지지를 얻는 건 어렵지 않지만, 그런 도발은 곧 (외교) 마비를 초래한다”는 발언을 하며 논란을 불렀다. 한국 정부와 당시 박근혜 대통령을 겨냥한 발언으로 풀이됐기 때문이다.셔먼도 한국의 이런 정서를 의식해 그해 가족사 얘기를 꺼냈다. 그는 그해 2월 워싱턴의 한 세미나에 참석해 “우리 아버지는 해병이셨는데, (제2차 세계대전에서) 솔로몬 군도 전투에서 일본군과 전투 중 부상을 당했다”며 “그 누구도 (과거사의) 트라우마를 과소평가해선 안 된다”고 말했다. 그러나 노회한 외교 엘리트인 셔먼은 당시에도 마냥 한국 편을 들지 않았다. 그는 곧이어 “그런 재앙이 재발해선 안 된다”며 “나의 부모님도 그런 희망을 갖고 있다”고 한국과 일본 양국에 모두 자제 메시지를 보냈다.세월은 흘렀지만 셔먼 부장관의 어젠다는 여전히 한ㆍ미ㆍ일 공조다. 그는 이번 방한에 앞서 일본 도쿄에서 한ㆍ미ㆍ일 외교차관협의회를 연 뒤 서울에 오는 모양새를 취했다. 또다른 주요 어젠다는 북한과 중국이다. 이번 아시아 순방에서 중국과는 회담 상대 급(級) 기싸움을 벌이다 결국 방중 자체를 않기로 했지만 중국엔 그만큼 미국이 호락하지 않다는 메시지도 보냈다. 북한에 대해선 “미국은 북한과 관여할 준비가 돼있다”며 협상 테이블로 나올 것을 촉구했다. 꿈에 그리다 눈물까지 흘린 부장관 타이틀을 달고 서울을 찾은 셔먼은 최종건 외교부 1차관과 23일 전략대화를 갖는다.