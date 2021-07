갤럭시Z 폴드3 출고가 확 낮춰 선점 노린다…199만원대 예상

통신업계 40만원 낮춘 출고가 예상

삼성전자 “검토중, 확정하지 않아”

8월 언팩 행사서 제품 선보일 듯

삼성전자가 다음 달 선보일 예정인 갤럭시Z 폴드3와 갤럭시Z 플립3의 가격을 확 낮출 것이라는 전망이 관련 업계에서 나왔다. 플래그십(주력) 모델인 갤럭시 노트를 출시하지 않는 대신 폴더블폰으로 시장 선점 전략을 펼 것이라는 관측이다.13일 정보기술(IT) 업계에 따르면 삼성전자는 다음 달 27일쯤 접을 수 있는 폴더블폰인 갤럭시Z 폴드3와 갤럭시Z 플립3를 출시할 것으로 보인다. 업계는 두 모델의 가격을 각각 199만원대, 125만원대로 예상했다. 지난해 출시된 전작 갤럭시Z 폴드2의 국내 출고가는 239만8000원, 갤럭시Z플립 5G는 165만원이었다. 업계가 예상한 출고가가 적중한다면 두 모델 모두 40만원가량 가격을 내린 셈이다.업계에선 삼성전자가 폴더블폰의 가격 인하 정책으로 고가 스마트폰 시장에서 경쟁 우위를 노릴 것으로 본다. 삼성전자는 지난 1월 갤럭시S21을 출시할 때도 전작 대비 가격을 25만원 내렸다. 아직 판매 비중이 크지는 않지만 삼성전자는 지난 1월 컨퍼런스 콜에서 폴더블폰의 대중화 전략을 밝히기도 했다. 삼성전자는 올해 폴더블폰 출하량 목표를 지난해의 3배 정도인 600만~700만대로 잡은 것으로 알려졌다.앞서 폴더블폰 제품 출시를 앞두고 외국 IT 전문매체와 IT 팁스터(정보제공자) 등이 잇달아 사전 정보를 유출하자 삼성전자가 대응에 나섰다는 소식도 전해졌다. 이들의 주장에 따르면 갤럭시Z 폴드3에는 폴더블폰 최초로 카메라를 디스플레이 아래에 탑재한 언더 디스플레이 카메라(UDC)를 적용해 풀스크린을 구현했다. 갤럭시Z 플립3의 전면 디스플레이는 1.4인치로 전작(1.1인치)보다 커질 것이라 예상했다. IT 전문매체 샘모바일은 12일(현지시간) 삼성전자가 갤럭시Z 폴드3와 함께 새로운 S펜인 S펜 프로를 선보일 것이라고 보도하기도 했다.삼성전자는 다음 달 11일 언팩(공개) 행사에서 갤럭시Z 폴드3를 비롯한 갤럭시Z 플립3, 갤럭시 워치4 등을 선보일 전망이다. 전례를 보면 언팩 행사가 끝난 뒤 다음 달 하순 정도 공식 출시될 것으로 보인다. 삼성전자는 측은 두 모델의 가격과 출시 시기에 관해 “검토 단계로 최종적으로 확정하지 않은 만큼 확인해줄 수 없다”고 밝혔다.