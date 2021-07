“왕눈이+4개 카메라 달았다”…갤S22 예상 이미지 보니

해외 IT 매체 “내년 1월 출시” 예상

2억 화소 카메라 탑재 여부도 관심

삼성전자가 내년 초 출시 예정인 차기 전략 스마트폰 ‘갤럭시S22 울트라’ 예상 이미지가 공개됐다. 특히 독특한 형태의 뒷면 카메라가 특히 눈길을 끈다.네덜란드의 정보기술(IT) 전문매체인 렛츠고디지털은 지난달 28일, “시장의 소문을 모아 갤럭시S22의 제품 콘셉트를 완성했다”며 랜더링 이미지와 영상을 게재했다. 판매용이 아닌 제품 설명을 위해 만든 이미지다.가장 눈에 띄는 것은 뒷면의 카메라 부분이다. 이른바 ‘왕눈이 카메라’ ‘대포 카메라’로 불리는 대형 메인 카메라와 그 아래쪽에 4개의 카메라 렌즈가 있다. 렛츠고디지털은 이 대형 카메라를 2억 화소로 예측했다. 전작인 갤럭시S21울트라에는 1억800만 화소 카메라가 탑재돼 실제로 S22 울트라에 2억 화소 카메라가 쓰일지 주목된다. 유명 IT 팁스터(정보제공자)인 아이스 유니버스는 갤럭시S22에 2억 화소가 아닌 3세대 1억800만 화소 센서가 탑재될 가능성을 제기하기도 했다.렛츠고디지털은 삼성이 ‘활성 팬 모드(Active fan mode)’에 대한 상표 출원을 했다며 스마트폰이나 태블릿용에서 냉각 팬으로 사용될 수 있다고도 밝혔다. 하지만 이 팬을 갤럭시S22울트라에서 선보일 것 같지는 않다고 덧붙였다.디스플레이 크기는 6.81인치가 될 전망이다. 색상은 어두운 검정, 은색, 파랑, 녹색, 빨강으로 출시될 것이라고 예상했다. S펜도 탑재된다. 렛츠고디지털이 예상한 갤럭시S22울트라의 출시 시기는 내년 1월이다. 전작인 갤럭시S21 역시 올해 1월 출시됐다.삼성전자의 차기작에 관심이 쏠리면서 최근 온라인상에는 갤럭시S22울트라를 포함한 신제품의 예상 이미지가 잇달아 유출되고 있다. 다음 달 11일 삼성 ‘언팩(공개)’ 행사에서 발표 예정인 갤럭시Z플립3, 갤럭시Z폴드3, 갤럭시 워치4 등도 마찬가지다.삼성전자는 강경 대응에 나섰다. IT 매체 GSM아레나는 “삼성전자가 공급망 파트너에게 (랜더링 이미지 유출 방지를 촉구하는) 경고장을 발송했으며, 이 업체들은 유출자 조사에 나섰다”고 보도했다. IT 매체 폰아레나에 따르면 IT 팁스터 맥스 잼버 역시 자신의 트위터에 “삼성전자가 출시 전 신제품의 이미지와 동영상 등에 대한 저작권 침해 대응에 나섰다”고 밝혔다.