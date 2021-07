㈜트리링, 2021년 예비창업패키지 데이터·네트워크 분야 선정

정보보안 스타트업인 트리링(대표 최중현)은 지난 6월, 중소벤처기업부와 창업진흥원이 주관하는 ‘2021년 예비창업패키지’의 특화분야 중 데이터, 네트워크 분야에 최종 선정되었다고 밝혔다.예비창업패키지는 유망한 창업 아이템과 기술을 보유한 예비 창업자에게 다양한 지원을 연계해주는 사업이다. 예비창업패키지에 선정된 기업은 사업비 및 멘토링 지원과 함께 투자 연계, 라이브 커머스 지원, 글로벌 온라인 판로 지원 등의 혜택을 받는다.트리링은 차세대 보안리더 양성 프로그램(Best of the Best, 이하 BoB) 9기 보안제품개발 트랙 수료생 4명으로 구성된 회사로서, BoB 교육과정 중 ‘블록체인 기반 디지털 증명서 검증 및 발행 플랫폼’을 주제로 프로젝트를 진행하였으며 평가를 거쳐 최우수 프로젝트 팀(그랑프리)으로 선정된 후 사업화하였다.회사명 ‘트리링’은 나무의 나이테를 뜻하는 것으로, 나이테처럼 사람도 자신의 기록을 안전하게 보관하고 증명할 수 있는 서비스 제공을 목표로 하고 있다.이번에 선정된 예비창업패키지를 통해 이력 관리 서비스인 ‘실록’을 출시할 예정으로 블록체인 기술을 통해 사용자가 기존의 이력을 한 곳에서 기록하고 관리할 수 있는 기능을 제공하며, 향후에는 기업 간의 연계까지 사업 영역을 확장할 계획이다.트리링의 최중현 대표는 “BoB 교육에서 배운 지식을 기반으로 진행한 프로젝트가 사업화까지 이어졌고, BoB센터에서 사무공간까지 지원해주셔서 많은 도움을 받았다.”고 말하며, “BoB 8기 그랑프리 출신으로 아낌없는 조언을 해주신 양혁재 테이텀 대표님을 비롯하여 여러 BoB 멘토님과 유허준 BoB센터장님께 감사드리며, 스타트업답게 계속 발전해나가는 모습을 보여드리겠다.”며 각오를 밝혔다.