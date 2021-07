WHO·EMA … "백신 2회 접종 델타변이 막는다"

얀센, "델타변이에 강한 면역"

"한 차례 접종으로 충분하다"

■ ◇ 독자 여러분과 함께 만드는 국제뉴스 「 알고 싶은 국제뉴스가 있으신가요?

알리고 싶은 지구촌 소식이 있으시다고요?

중앙일보 국제팀에 보내주시면 저희가 전하겠습니다.

- 참여 : jglobal@joongang.co.kr

」

세계보건기구(WHO)와 유럽의약품청(EMA)이 코로나19 백신 2차 접종으로 델타(인도발) 변이 바이러스를 막을 수 있다는 견해를 내놨다. 전 세계적으로 델타 변이가 거세게 확산하는 가운데 '2회 접종 완료'를 당부하고 나선 것이다.1일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 마르코 카발레리 EMA 백신 전략 책임자는 이날 브리핑에서 "유럽연합(EU)이 승인한 백신 4종이 델타 변이를 포함해 유럽에서 번지고 있는 모든 유형의 변이로부터 보호하는 것으로 보인다"고 밝혔다. 이어 "실제 임상 근거(RWE)로부터 나오는 데이터들은 백신 두 차례 접종이 델타 변이로부터 보호한다는 점을 보여준다"고 말했다.지금까지 EU가 승인한 백신은 화이자·모더나·아스트라제네카(AZ)·얀센 백신이다. 한 차례 접종하는 얀센을 제외하면 모두 2회 접종한다.앞서 영국 공중보건국(PHE)이 발표한 ‘백신 접종 횟수별 변이 감염 예방 효과’에 따르면 화이자와 아스트라제네카 백신 모두 2차 접종 후 델타 변이 예방 효과가 올라갔다. 1차 접종 효과는 33%에 그쳤으나 2차 접종 후엔 각각 87.9%, 59.8%로 나타났다.모더나와 얀센 측도 잇따라 델타 변이에 대한 효능 데이터를 발표하고 있다. ABC뉴스 등에 따르면 얀센의 모회사 존슨앤존슨은 1일 성명을 통해 "얀센 백신 접종자 10명으로부터 채취한 혈액 샘플에서 델타 변이에 대한 강한 면역 반응이 나왔다"며 "면역 효과는 8개월 넘게 유지할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "한 차례 접종만으로도 이같은 효과를 낼 수 있다"고 전했다.이는 얀센 백신을 둘러싼 '추가 접종 논란'을 의식한 설명으로 풀이된다. 델타 변이에 맞선 얀센 백신의 데이터가 나오지 않아 얀센 백신 접종자들을 불안하게 만들었다. 미국에선 얀센 백신 접종자는 델타 변이 감염 예방을 위해 화이자나 모더나 백신을 추가 접종해야 한다는 의견까지 나왔었다. 하지만 존슨앤존슨 측은 이번 데이터를 근거로 추가 접종이 필요없다는 입장이다.앞서 모더나는 "2차 접종 후 일주일이 지난 실험 참가자 8명으로부터 혈청을 추출해 각종 변이에 대한 면역 반응을 테스트한 결과 델타 변이를 포함한 모든 변이에 대해 중화항체를 생성했다"고 밝혔다.WHO는 올가을 유럽에서 코로나19 가을 대유행 조짐이 보인다며 변이 확산을 막기 위해 백신 접종을 서둘러야 한다고 촉구했다.한스 클루게 WHO 유럽 담당 국장은 1일 브리핑에서 "WHO 유럽 지역 53개국의 10주 연속 확진자 감소세가 끝났다"며 "지난주 역내 확진자가 도로 10% 증가했다"고 밝혔다. 그는 "다음 달이면 델타 변이가 유럽에서 '우세종'이 될 전망이지만 지역 인구의 63%가 여전히 1차 접종을 기다리고 있는 상황이라 그때까지 백신 접종을 완료할 수 없을 것"이라고 우려했다.그러면서 클루게 국장은 "백신은 델타 변이에 효과적이다. 1회가 아니라 2회 맞아야 한다"고 강조했다.앞서 국내외 전문가들도 델타 변이 확산 방지를 위해선 2차 접종률을 높여야 한다고 당부했다.다만 백신 접종 후에도 감염되는 돌파감염은 우려로 남아있다. 이스라엘에선 화이자 백신을 두 차례 맞고도 델타 변이에 감염된 사례가 발견됐다. 이에 WHO 등은 2차 접종 후에도 마스크 착용 등 방역 규칙을 준수해야 한다고 당부하고 있다.