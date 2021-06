[번역기도 모르는 진짜 영어] ray of sunshine

존재만으로 주변 사람들을 행복하게 만들어 주는 사람을 흔히 ‘해피 바이러스’라고 한다. 누군가 해피 바이러스라고 불린다면 항상 웃는 얼굴과 활기찬 태도로 상대방까지 기분 좋게 만들어 주는 사람일 것이다.하지만 외국인에게 “You are a happy virus”라고 한다면 무슨 뜻인지 모르거나 기분 나빠할 수 있다. 영어 virus와 happy는 어울리는 말이 아니기 때문이다.virus는 대체로 부정적인 의미로 쓰인다. virus는 코로나19 바이러스나 독감 바이러스에서처럼 질병의 원인이다. 마음이나 영혼을 병들게 하는 원인을 은유적으로 표현할 때도 virus를 쓸 수 있다. 컴퓨터 바이러스(computer virus)는 정상적인 프로그램이나 데이터를 파괴하는 악성 프로그램을 말한다.한국어 ‘해피 바이러스’에 해당하는 영어 표현은 ‘ray of sunshine’이다. 항상 즐겁고 유쾌해서 주변 사람들까지 행복하게 만들어 주는 사람을 말한다. 예를 들어 ‘She always cheers me up, she’s a ray of sunshine’이라고 하면 ‘그녀는 항상 나를 기운 나게 해 준다. 그녀는 해피 바이러스다’라는 뜻이 될 것이다. 사람이 아닌 사물이나 사건에도 쓸 수 있다. ‘어둠 속 한 줄기 빛’처럼 안 좋은 상황에서 기쁨을 주는 것에도 ray of sunshine이라는 표현을 쓴다.sunshine이라는 단어 자체가 따뜻함과 생기, 행복을 주는 사람이나 사물이라는 뜻으로 쓰이기도 한다. 유명한 팝송 ‘You are my sunshine’이라는 노래가 있다. 노래의 도입부 가사는 ‘you are my sunshine, my only sunshine/ you make me happy when skies are gray’다.‘웃음은 전염된다’는 뜻의 영어 표현으로는 “Laughter is infectious”, 혹은 “Laughter is contagious”가 있다. 누군가 웃으면 따라서 웃게 된다는 뜻이다.virus의 형용사형은 viral이다. viral infection이라고 하면 ‘바이러스에 의한 감염’이라는 뜻이다.하지만 viral은 virus처럼 항상 나쁜 뜻으로만 쓰이지는 않는다. viral은 소셜미디어에서 빠르게 퍼지며 널리 알려지는 현상을 가리킬 때도 쓴다. 싸이의 ‘강남스타일’은 유튜브 이용자들 사이에서 바이럴(viral) 되면서 전 세계적인 히트곡이 됐다.코리아중앙데일리 Jim bulley, 박혜민 기자 park.hyemin@joongang.co.kr