■ ■ Editor’s Note 「 룰루레몬은 할리우드 스타는 물론 영국 왕세자비 케이트 미들턴도 즐겨입는 스포츠웨어입니다. 레깅스 한 벌에 10만원을 웃돌지만 고객이 끊이지 않죠. 2020년 연 매출이 약 4조원이었습니다.



하지만 룰루레몬이 차세대 스포츠웨어 브랜드로 부상한 것은 단지 유명 인사의 패션 아이템이어서가 아닙니다. 운동을 삶의 중추로 삼아 건강한 몸과 정신적 성장을 얻으려는 이른바 '밸런스 시커(Balance Seekers)'들 사이에서 '스웻라이프(Sweat Life)'라는 룰루레몬의 브랜드 철학이 통했기 때문이죠. 몸과 마음의 균형을 통해 건강한 라이프스타일을 추구하는 룰루레몬을 폴인 fol:in 이 만났습니다.



」

균형 있는 웰빙을 실현하며 나답게 성장하기 위한 영감을 주는 것, 이를 위해 계속 혁신적인 제품을 만들어 나가는 것이 룰루레몬의 지속적인 목표입니다.

룰루레몬이 재정의하는 지금 시대의 웰빙이란

운동복 회사가 삶의 균형, 사회적 균형을 이야기하는 이유가 무엇인가요.

기업이 '사회적 웰빙'에 기여한다는 것이 잘 그려지지는 않는데요.

지금 시대에 맞는 웰빙을 재정의하고자 했다는 게 인상적인데요. 지금 한국인에게 맞는 웰빙은 무엇일까요?

개인·사회·직원의 웰빙을 위한 룰루레몬의 프로그램들

현재 룰루레몬이 진행 중인 주요 프로그램들로는 어떤 것들이 있나요?

개인의 웰빙을 넘어 사회적 웰빙을 지원하는 프로그램들이 있다면요?

'일과 삶의 균형'도 웰빙을 위한 중요한 요소일 텐데요. 룰루레몬 직원들도 '워크 앤 밸런스'가 잘 보장되는지 궁금합니다.

코로나로 인한 변화와 룰루레몬이 재확인한 본질은?

코로나로 북미와 유럽 등지의 룰루레몬 매장들이 문을 많이 닫기도 했는데요. 이런 위기를 기회로 탈바꿈할 수 있었던 원동력은 무엇이었을까요?

코로나 시대에 접어든 이후 가장 눈에 띄는 변화가 있었다면 무엇이었나요?

코로나 이후 애슬레저 시장에 트렌드 변화가 있다면요.

나답게 성장하기 위해 룰루레몬이 가는 길

최근 서울 여의도와 부산에 룰루레몬 매장을 새로 오픈했어요. 왜 이 두 곳인가요?

