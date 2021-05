P4G 정상회의 폐회…文 “녹색 협력 확대 계기되길”

기후변화 위기에 대응하기 위해서 세계 각국 정상급 인사와 국제기구 수장 등이 참석한 가운데 열린 ‘2021 P4G(Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030) 서울 녹색미래 정상회의’가 31일 ‘서울선언문’ 채택을 끝으로 폐회했다.문재인 대통령은 이날 폐회사를 통해서 “긴 시간 화상회의에 함께하며 서울선언문이 채택될 수 있도록 의지를 모아준 각국 정상과 국제기구 대표들께 다시 한 번 감사드린다”며 “탄소 중립과 지속가능한 사회를 향한 지구촌의 공감대를 넓히고, 녹색 협력을 확대하는 중요한 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.서울선언문은 정상회의 참가 국가 및 국제기구들이 기후 위기의 심각성을 인식하고, 이를 극복하기 위한 국제사회의 실천을 담은 문서이다. 문 대통령은 서울선언문 주요 내용에 대해 직접 설명했다.지난 30일부터 31일 이틀 간 진행된 2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의의 논의 결과를 담은 서울선언문은 “기후 위기는 환경 문제를 넘어 경제·사회·안보·인권과 연관된 과제들에 영향을 미치는 시급한 국제적 위협”이라는 내용이 담겼다.아울러 ▶태양·풍력 에너지 등 재생에너지 발전 비중 확대를 통해 에너지 전환을 촉진하기 위한 국제협력 강화 ▶탈석탄과 해외 석탄발전소 건설에 대한 공적금융 중단을 위한 방법 모색 ▶탄소 감축이 어려운 분야에서 청정수소 사용 촉진 다짐 등의 내용도 포함됐다.정상회의 참가국 등은 오는 11월 제26차 유엔(UN)기후변화협약 당사국 총회의 성공과 파리 협정 목표 실현을 위한 협력 강화에 합의했다. 또 해양오염 문제의 심각성 인식 공유, 해양 플라스틱 문제 해결을 위한 국제적 결속 동의 등, 해운의 탈탄소화를 통해 해양 지속가능성 강화 및 추가 오염 예방 등도 노력하기로 했다.또 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 대해서도 녹색 회복을 통해 극복해야 한다고 밝혔다.문 대통령은 “녹색 미래를 만드는 기후행동에 학계, 기업, 시민사회를 비롯한 모든 인류가 바로 지금 적극 동참하는 중요한 시작점이 되기를 기대한다”고 강조했다.나운채 기자 na.unchae@joongang.co.kr