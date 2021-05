고려대-환태평양대학협회, 국립생물자원관과 P4G 서울 정상회의 네이처 포럼 개최

고려대 옥용식 교수(환태평양대학협회 프로그램 총괄책임자)는 환경부 국립생물자원관(관장 배연재)과 네이처, 환태평양대학협회 지속가능폐기물관리 프로그램과 함께 환경사회지배구조(ESG) 중 환경 분야(E Pillar)의 핵심요소인 기후변화, 생물다양성 및 코로나-19 연구 분야 세계 석학들을 초청해 87개국에서 총 1,635명이 참석하는 ‘P4G 네이처포럼’(Nature Forum: Climate Change and Biodiversity)을 성공적으로 개최했다고 밝혔다.이번 포럼은 네이처 기후변화(Nature Climate Change), 네이처 리뷰 지구환경(Nature Reviews Earth and Environment), 네이처 생태와 진화(Nature Ecology and Evolution), 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 저널 편집자들과 함께 지난 5월 18일 오후 9시에 전세계 생중계로 진행되었다.이번 P4G 네이처 포럼의 주관 기관인 국립생물자원관 배연제 관장의 기조연설에서는 2021 P4G서울 정상회의의 화두인 기후변화와 탄소중립 및 UN SDGs의 이행을 위한 효과적인 이행 방안을 모색하고, 협력 전략 도출을 기원하며 이번 정상회의의 의미를 부각시켰다. 이후, 아마존에서의 생물다양성을 연구한 콜롬비아국립대학교 돌로르스 아르멘테라스(Dolors Armenteras) 교수, 생물다양성과 코로나의 관계를 연구하는 영국 유니버시티 칼리지 런던(UCL)의 케이트 존스(Kate Jones) 교수의 강연을 진행했다. 뒤이어 본 포럼의 가장 이슈이며, 스탠포드 자연자본 프로젝트(Stanford Natural Capital Project) 책임자이자 전세계 생태학 분야의 최고 권위자인 미국 스탠포드대학교의 그레첸 데일리(Gretchen C. Daily) 교수의 생물다양성 연구 발표가 있었으며, 모든 강연은 네이처 기후변화지의 편집자인 테간 알마레고 매리어트(Tegan Armarego-Marriott) 박사의 안내로 진행되었다.2019년 대한민국 최초로 환경생태 분야 세계 상위 1% 연구자로 선정된 옥용식 교수는 미국 스탠포드대학교 William Mitch 교수와 함께 환태평양대학협회 지속가능 폐기물관리 프로그램 총괄책임자를 역임, 국내 대학으로는 유일하게 본 P4G 네이처 포럼의 조직위원(Scientific Organizing Committee) 및 공동주관기관 자격으로 P4G 네이처 포럼을 공동 주관하는 쾌거를 이루었다.특히, 고려대 옥용식 교수는 스탠포드대학교 그레첸 데일리 교수와의 토론에서 “최근 유엔 지속가능발전목표에 대한 관심이 증가하면서, 국내의 공공기관, 기업, 민간 등의 시장참여자들은 ESG의 E pillar에 해당하는 환경 부분에 주목하고 있다”고 역설하며, 환경에 대한 영향을 정량적으로 점수화하여 기업들에 탄소배출, 폐기물 발생, 생물다양성과 기후변화 위기를 실질적으로 알리는 것에 대한 의견을 물었고, 그레첸 데일리교수는, 모든 시장 참여자들에 훨씬 더 과감하고 변혁적인 변화가 필요하고, 책임 소지를 명확히 하기 위해 책무성을 제고해야 함을 강조하였다.옥용식 교수는 UN SDGs 달성을 위한 기후환경에너지 융합기술 분야의 세계적인 석학으로, 2019년 한 해만 총 30편의 고인용논문 (Highly Cited Paper)을 발표, 현재까지 무려 85편의 HCP 및 가장 주목받는 논문 (Hot Paper)을 보유하고 있다. 또한, 미국 스탠포드대학교 윌리엄 미치(William Mitch) 교수와 함께 환태평양대학협회 지속가능폐기물관리 프로그램(APRU)의 총괄 책임자로, 플라스틱 오염 등 인류 난제 해결을 위한 대규모 실증 연구 및 ESG 평가지표 개발 연구를 주도하고 있다. 특히 2019년 한국인 최초로 환경생태 분야에서 세계에서 가장 영향력 있는 연구자 (HCR)에 선정된 이후 국내 대학 최초로 네이처 컨퍼런스 한국 유치를 이끌며, 올해 10월 대회장 자격으로 네이처 3대 저널의 총괄편집위원장 등과 함께 ESG의 환경성, 그리고 지속가능한 미래를 위한 네이처 컨퍼런스를 주관할 예정이다.온라인 중앙일보