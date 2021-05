美유튜버 사비 털어 아마존 전 마스크 검증…韓 닥터퓨리 ‘KF94’ 극찬 화제

'Armbrust'라는 유튜브 계정을 운영하는 미국의 한 유튜버가 지난 5월 6일 공개한 'Dr. Puri KF94 Protection Mask Review' 영상에서 국내 마스크 브랜드인 '닥터퓨리'의 마스크를 극찬해 화제가 되고 있다.유튜버 Armbrust는 지난 3월 'Testing and reviewing every face mask for sale on Amazon'이라는 영상을 공개, 아마존에서 판매하는 모든 마스크를 총 $4729.24의 비용을 들여 직접 구입해 성능을 테스트, 개별 마스크에 대한 리뷰 동영상을 올리겠다고 밝혔다.이를 통해 국내 마스크 브랜드 닥터퓨리의 KF94 블랙 황사마스크 리뷰 영상이 공개되었고, 유튜버는 "마스크 패키지부터 멋있다. KF94 인증은 신뢰할 수 있으며, 착용감도 매우 만족스럽다"라며 "닥터퓨리 마스크는 과연 추천할 만하다"라고 극찬을 했다.실제로 영상에 진행된 테스트에서 훌륭한 결과가 나타났다. 닥터퓨리 KF94 마스크의 필터 효율은 97.38%로 매우 높은 수준이며, 다른 해외 제품과 비교해 품질과 성능, 디자인 등 다양한 관점에서 종합적으로 우수하다는 평가를 받았다.그동안 유튜브에서 제품에 대한 리뷰 영상이나 소개 영상은 '뒷광고 논란' 등 단순 광고나 홍보라는 비판이 많았으나, 해당 영상은 제조사나 판매자가 제품을 후원하지 않았으며, 유튜버가 직접 사비를 들여 다양한 제품을 구매해 테스트를 했다는 점에서 신뢰가 간다.리뷰 영상에 달린 댓글에서도 "난 닥터퓨리 마스크를 사용해왔다. 그동안 내 친구들에게도 소개해 왔으며, 퀄리티적인 면에서 나와 내 가족들에게 가장 훌륭한 마스크이기에 다른 것들은 착용할 수 없다. 너의 리뷰와 내 믿음에 대한 확신을 줘서 고맙다!"라는 칭찬이 이어지고 있다.해당 영상에 나온 닥터퓨리 KF94 마스크는 장시간 착용해도 불편하지 않도록 가벼운 무게와 부드러운 소재의 원단을 사용하였고, 착용 시 날카로운 모서리에 얼굴이 찔리지 않도록 곡선의 라운드 컷팅 엣지 디자인을 적용했다. 또한 착용 시 입에 닿지 않는 입체형 구조 디자인으로 침이나 립스틱이 묻지 않으며, 부드럽고 탄력성이 좋은 이어밴드를 사용해 귀가 편안하다.뿐만 아니라 식품의약품안전처의 인증을 받았고, 식약처에서 지정한 의약외품 제조 허가 시설에서 의료기기 전문 기업이 위생적인 환경에서 생산하기에 믿고 착용할 수 있다.닥터퓨리 관계자는 "코로나19 이후 K-방역에 대한 자부심이 높아지는 가운데 닥터퓨리 마스크가 해외에서도 품질을 인정받아 매우 자랑스럽다"라며 "앞으로도 대한민국을 대표하는 마스크 브랜드이자 신뢰받는 위생용품을 개발 및 생산하는 기업으로 나아갈 계획"이라고 전했다.한편 닥터퓨리는 '모든 국민이 믿고 쓰는 생활용품을 만들겠다"라는 철학 아래 마스크 외에도 핸드워시, 손소독제 등 일상생활에 필요한 다양한 위생용품을 출시하며 종합 라이프스타일 브랜드로 성장하고 있다.온라인 중앙일보