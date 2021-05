게이츠 부부 이혼 소송중 큰딸은 결혼 임박?… "빨리 결혼하고 싶다"

부모님 이혼 발표후 11일 만에

웨딩사진 작가 촬영 사진 게시

아버지와 찍은 사진은 삭제돼

빌 게이츠의 큰딸 제니퍼 게이츠(25)가 결혼이 임박한 것으로 보인다는 외신 보도가 나왔다. 17일(현지시간) 미국 연예 매체 전문 매체 레이더온라인은 빌과 멀린다가 이혼 소송을 벌이는 동안 딸 제니퍼는 결혼 준비를 하고 있다고 보도했다.제니퍼는 지난 14일 자신의 인스타그램에 자신의 약혼자 나엘 나세르(30)와 함께 찍은 사진을 올렸다. 부모님의 지난 3일 이혼 발표 후 처음 인스타에 올린 약혼자와의 사진이다. 제니퍼는 이집트의 프로 승마 선수인 나세르와 지난해 1월 약혼했다.제니퍼는 이 사진과 함께 "나는 당신과 빨리 결혼하고 싶다!(I can hardly wait to marry you!)"고 적었다. 그간 제니퍼는 자신의 인스타에 나세르와의 사진을 종종 올리며 애정 표현을 해왔으나 처음 '결혼(marry)'을 직접적으로 언급했다.또 레이더온라인은 두 사람의 이번 사진을 앨런 제페다란 유명 웨딩사진 작가가 촬영했다는 점을 근거로 들었다. 제페다는 유명 잡지들과 협업할 정도로 웨딩 사진으로 명성이 높다고 매체는 전했다. 이번 사진 속에서 제니퍼와 나세르는 잔디밭 위를 함께 걷고 서로 마주보며 웃고 있다.매체는 "세상에 다 알려진 부모님의 27년 결혼 생활에도 불구하고, 제니퍼는 여전히 사랑을 믿고 있다는 것을 보여주기 위해 침묵을 깨고 약혼자와의 사진을 올렸다"고 전했다. 다만 "아직 제니퍼의 결혼 날짜가 발표되진 않았지만, 부모님의 드라마틱한 이혼 때문에 결혼 시점이 좀 연기될 수도 있다"고 전망했다.두 사람은 2017년부터 교제를 시작했다. 같은 대학, 같은 관심사를 공통점으로 가까워졌다. 제니퍼는 미 스탠퍼드대에서 인간생물학을 전공한 뒤 뉴욕 마운트 시나이의 아이칸 의대에 재학 중이다. 나세르는 스탠퍼드대 경제학과를 졸업했다.제니퍼도 어린 시절부터 승마를 즐겼고, 국제 대회에 참가하기도 했다. 나세르의 부모님은 이집트의 부호이며 그는 영어·아랍어·프랑스어·독일어 4개국어에 능통하다고 아랍뉴스는 전했다.제니퍼는 약혼자와의 사진을 올리기에 앞서, 아빠 빌과 단 둘이 찍은 사진을 인스타에 올렸다. 하지만 현재 이 사진은 보이지 않는다. 이 사진은 게시 후 24시간이 지나면 삭제되는 스토리 기능에 공개해 지워진 것으로 보인다.제니퍼는 지난 9일 자신의 인스타에 아버지 빌만 빠진 가족사진을 올린 바 있다. 어머니 멀린다, 남동생 로리(22), 여동생 피비(19)와 함께 찍은 사진이다. 그는 이 사진과 함께 "우리의 여왕, 영웅, 그리고 엄마"란 글로 어머니에 대한 깊은 애정을 표현했다. 미 연예 매체 TMZ는 "빌과 멀린다의 세 자녀가 모두 어머니 멀린다의 편"이라고 보도하기도 했다.빌은 자신이 20년 전 사내 여직원과 부적절한 관계를 맺었다는 월스트리트저널(WSJ) 등의 보도에 대해 사실이라고 인정했다. 17일 워싱턴포스트(WP)는 빌이 대변인을 통해 "거의 20년 전에 우호적으로 마무리된 관계가 있었다"고 밝혔다고 보도했다. 다만, 그는 마이크로소프트(MS) 이사회 사퇴는 해당 일과 아무런 관련이 없다고 주장했다.임선영 기자 youngcan@joongang.co.kr