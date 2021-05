[소년중앙] 원문 느낌 살려 술술 읽히는 번역, 우리의 관점 넓혀줍니다

■ 한국문학을 외국어로 보자

「

해외로 번역돼 나가는 한국문학이 궁금하다면 한국문학 온라인 플랫폼(library.ltikorea.or.kr)을 방문해보세요. 황선미의 『마당을 나온 암탉(The Hen Who Dreamed She Could Fly)』 영어 오디오 북을 듣거나 김금숙의 『풀(Grass)』 영문판을 읽을 수 있죠. 스페인어나 독일어판 등 총 47개 언어권 6089건의 한국문학 관련 번역 콘텐트를 서비스합니다.





」