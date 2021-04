LG·SK 이어 삼성SDI도 美 배터리 공장 추진···선벨트 유력

삼성SDI, 美에 배터리 공장 건설 추진

선벨트에 BMW·현대차·테슬라 등 밀집

K-배터리의 3총사 중 하나인 삼성SDI도 LG와 SK에 이어 미국에 배터리 셀 공장 건설을 추진중인 것으로 알려졌다. 중국에 이은 최대 배터리 시장인 미국을 공략함과 동시에 조 바이든 미 대통령의 '메이드 인 올 오브 아메리카'(Made in all of America·미국인에 의한 미국 내 제조) 정책에 부응하기 위한 것이다.12일 재계에 따르면 삼성SDI는 전기차용 배터리 셀 공장을 2022년쯤 착공해 2025년 7월쯤 완공하는 방안을 검토하고 있다. 강동진 현대차증권 연구원은 "신북미무역협정(USMCA) 시행으로 인해 미국 내 배터리 생산시설 확보의 중요성이 높아지고 있다. 2025년 7월 1일까지 역내 생산 비중을 75% 이상 확보해야만 전기차 생산 시 무관세 혜택을 받을 수 있다"고 말했다.삼성SDI는 배터리 공장 투자 지역으로 현재 운영중인 미시건주의 배터리 조립 공장을 확대하는 방안과 미 남부의 선벨트를 놓고 득실을 계산중인 것으로 알려졌다. 삼성SDI는 배터리 셀→배터리 모듈→배터리 팩 과정을 거쳐 조립하는 배터리 공장 가운데 미시간 주에 팩 공장만 운영하고 있다.공화당의 주요 지지기반으로 날씨가 온화한 북위 37도 이남의 선벨트 지역에는 현대차와 기아를 비롯해 BMW, 벤츠 등 독일 메이커까지 자동차 공장들이 밀집해 있다. BMW의 경우, 2010년 삼성SDI가 전기차용 각형 배터리 사업을 처음 시작했을 때부터 파트너십을 유지해 온 업체다. 테슬라 역시 텍사스 주 오스틴에 신규 공장을 연내 완공할 계획이다. 향후 전기차 라인으로 개조할 수 있는 완성차 공장이 밀집해 있지만, 배터리 생산이 가능한 곳은 조지아 주에 건설중인 SK이노베이션 공장뿐이다.배터리업계는 삼성SDI의 미국 투자 여력은 충분한 것으로 보고 있다. 미국 오하이오에 공장을 건립중인 LG에너지솔루션의 경우 모회사인 LG화학의 순차입금(총 차입금에서 현금성 자산을 뺀 금액)은 6조3000억원 정도다. 미 조지아에 약 3조원을 투자하는 SK이노베이션도 순차입금이 8조7000억원 정도 된다. 하지만 삼성SDI는 2조2430억원이다. 부채 비율로도 삼성SDI(61.2%)가 LG화학(120.3%)이나 SK이노베이션(149%)보다 낮다. 한편, 삼성SDI는 이르면 올 하반기(7~12월) 미국 내 배터리 투자 계획을 확정 발표할 방침이다.김영민 기자 bradkim@joongang.co.kr