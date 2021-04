가구를 내 취향대로, 플랜트란스 판교점 오픈

주식회사 플랜트란스가 Made in You , PLANT LANCE 의 철학을 담아 기획한 '비스포크 가구'로 인기몰이 중이다.8일 (주)플랜트란스 관계자에 따르면 비스포크가구는 지난해 1월부터 12월 말까지 국내에서 판매한 전체 가구 매출의 60%를 차지 했다 밝혔다.지난해 1월부터 제품 타입과 소재 색상과 사이즈까지 소비자가 직접 고르고 선택할 수 있는 '비스포크 가구' 덕분에 코로나19에도 굴하지 않고 온.오프라인 고객의 발걸음이 끊기지 않고 있다.비스포크 가구는 가족 구성원과 인테리어에 따라 1인가구부터 대가족까지 유연하게 줄이고 확장할 수 있고 또 취향에 따라 원하는 컬러와 소재도 선택할 수 있다.기존의 기성가구는 정해진 사이즈에 따라서만 선택을 해야했으나 플랜트란스의 '비스포크 가구'는 어떠한 공간에도 맞출 수 있는 가구로 '하나뿐인 나만의 공간을 위한 연출'이 가능하다.(주)플랜트란스는 Made in You , PLANT LANCE 의 철학으로 공간의 제약없이 모든 고객의 하나뿐인 공간에 다양한 연출을 할 수 있도록 사이즈와 소재 컬러 타입 등을 직접 선택할 수 있는 진정한 맞춤형 가구를 지향하고 있다고 밝혔다.이밖에 이달 초 플랜트란스는 판교점을 오픈했다고 밝혔다. 플랜트란스 판교는 단순한 제품의 판매가 아니라 인테리어 전문가를 통해 공간에 맞는 제품 구성은 물론 홈인테리어와 상업용 공간까지도 상담서비스를 함께 받아볼 수 있다.플랜트란스는 올해 2분기부터 고품격 FENIXNTM을 통한 비스포크 주방가구를 출시한다고 밝혔다.페닉스 소재는 이탈리아 소재 제조업체 'Arpa Industriale' 사의 나노 기술을 적용해 만든 신소재로 표면이 스크래치와 오염에 강하고 내구성이 뛰어난 유럽발 트렌드로 자리잡은 매트한 무광의 프리미엄 소재이다. 주방 구성은 고객의 라이프스타일에 맞춰 선택할 수 있도록 선보일 예정이다.한편 플랜트란스 판교 관련한 자세한 사항은 플랜트란스 인스타그램을 비롯해 네이버 등을 통해 자세히 확인할 수 있다.온라인 중앙일보