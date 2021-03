吳유세차 스스로 오르는 20대, 朴에 오른 20대는 前대변인

"평범한 대학원생" 사실은 대변인

국민의힘, 온라인으로 참가신청

마지막 여론조사 37.2% vs 19.3%

20대가 4·7 재보궐선거에서 더불어민주당과 국민의힘을 대하는 태도가 갈리고 있다. 박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 20대의 표심을 잡기 위해 전직 당원을 유세차에 올렸다가 비판을 받는 동안, 오세훈 국민의힘 후보의 선거운동 최전선에는 자발적으로 연설을 하겠다는 이들이 몰리고 있다.31일 서울 사당동에서 박 후보 유세 연설에 나선 20대 홍모씨는 자신을 "서울 사는 평범한 대학원생"이라고 소개했다. 그는 "이 자리에 용기 내 올라온 것은 20·30대 청년이 오세훈 국민의힘 후보를 지지한다는 왜곡을 바로잡기 위함"이라고 설명했다.서영교 민주당 의원도 보도자료를 내고 홍 씨를 "28살 대학원생 홍재희님"이라고 소개했다.홍씨는 이달 초까지 민주당 전국대학생위원회 대변인으로 활동했던 인물로 밝혀졌다. 학업에 집중하기 위해 대변인직을 그만둔 그가 박 후보의 유세에 참여하며 평범한 대학생이라고 소개한 셈이다.같은 날 오 후보 캠프의 이준석 뉴미디어본부장은 자신의 페이스북에 유세 연설 참가신청서를 공유했다. '2030 시민유세 참가 신청'이라는 제목의 구글 설문양식으로, 누구나 할 말이 있으면 신청하라는 취지다. 국민의힘은 참가신청서에 "2030세대가 자신들의 이야기를 진솔하게 할 수 있는 기회를 제공한다"라며 "유세차에서 자신의 뜻을 펼쳐 이야기할 좋은 기회다. 기회는 여러분이 활용하시고, 책임은 저희가 진다"고 썼다.이 본부장은 "저희는 자신 있으니 (연설자 섭외) 과정을 투명하게 공개한다"라고 했다. 박 후보 측이 전직 당원을 유세차에 올렸다가 비판을 받자 이를 겨냥한 말이다. 이 본부장에 따르면 온라인으로 신청 양식을 만들어 올린 뒤 71명이 신청했다고 한다.공직선거법상 여론조사 공표 금지 기간(1일부터 선거일 오후 8시) 전 마지막으로 실시된 여론조사를 보면 두 후보를 대하는 2030 청년들의 표심을 알 수 있다.여론조사 전문업체인 엠브레인퍼블릭이 뉴스1 의뢰로 지난달 30~31일 서울에 거주하는 만 18세 이상 남녀 1006명을 대상으로 설문조사를 실시해 1일 공개한 조사 결과에 따르면 오 후보는 20대(37.2% vs 19.3%)와 30대(44.7% vs 32.9%)에서도 박 후보를 앞섰다. 박 후보는 유일하게 40대(31.3% vs 52.6%)에서만 높은 지지를 받고 있는 것으로 파악됐다.이번 조사는 전화면접조사(무선전화 100%)로 실시됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 19.0%다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.오원석 기자 oh.wonseok@joongang.co.kr