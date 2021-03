[골든브랜드] 친환경 고효율 보일러 개발·보급에 앞장

가정용보일러 부문

귀뚜라미보일러가 ‘2021 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 가정용보일러 부문’에서 골든브랜드로 선정됐다귀뚜라미보일러는 지난 50여 년간 보일러 기술을 혁신하며 소비자의 쾌적하고 안전한 일상을 지켜온 국민 보일러 브랜드다. 특히 ‘가정용 친환경보일러 보급 지원 사업’에 2015년부터 참여하며 정부의 탄소중립 정책에 발맞춰 친환경 고효율 보일러 개발·보급 확대에 앞장서고 있다.귀뚜라미보일러는 지난 2018년 38% 수준이었던 콘덴싱보일러 판매 비중을 지난해 80% 수준으로 2배 이상 성장시키는 성과를 거뒀다. 지난해 ‘거꾸로 NEW 콘덴싱 프리미엄’ ‘거꾸로 NEW 콘덴싱 플러스’ ‘거꾸로 ECO 콘덴싱’ 등 정부지원금 혜택을 받을 수 있는 환경부 인증 콘덴싱보일러 신제품을 추가로 출시했다.최근에는 프리미엄 친환경보일러 마케팅으로 소비자의 주목을 받고 있다. 대표적인 제품은 ‘거꾸로 NEW 콘덴싱 프리미엄 가스보일러’다. 주거환경의 첨단화와 화장실이 2개인 주택의 증가 등 최근의 트렌드에 맞춰 최신 정보통신기술과 온수증대기술 등 최고급 옵션 사양을 적용한 고급형 모델이다.중앙일보디자인=김승수 기자 kim.seungsoo@joongang.co.kr