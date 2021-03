[라이프 트렌드&] 가장 큰 혜택 알아서 계산하고 적용고민할 필요가 없는 맞춤 카드 인기

롯데카드 ‘LOCA 시리즈’ 출시 6개월 만에 발급 50만 장 돌파

업계 최초로 ‘세트 카드’ 시스템 적용

한 카드 실적 달성 시 모든 혜택 누려

우량회원 확보와 순이익도 고공행진

자기의 소비패턴에 맞는 두 장의 세트카드를 선택하면 최대 혜택을 알아서 계산하고 제공하는 카드. 그래서 사용자의 ‘고민이 필요 없는’ 카드. 롯데카드의 ‘LOCA(로카)’ 시리즈 얘기다. 이 같은 고객이 누릴 수 있는 편의성과 큰 혜택 덕에 ‘LOCA(로카)’ 시리즈는 출시 6개월 만에 발급 매수 50만장을 돌파하는 인기를 누리고 있으며, 롯데카드는 우량회원을 확보해 성장 기반을 확고히 하고 있다.롯데카드는 지난해 8월 새로운 상품 라인업인 ‘LOCA(로카) 시리즈’를 선보였다. LOCA 시리즈는 롯데카드가 업계 최초로 ‘세트(Set) 카드’ 시스템을 적용한 상품으로 카드별 실적 계산이 필요 없고 가장 큰 혜택을 롯데카드가 알아서 적용해줘 사용자 사이에서 ‘고민이 필요 없는’ 카드로 정평이 나 있다.LOCA 시리즈는 모든 가맹점에서 할인 및 적립을 받을 수 있는 범용 혜택 카드 ‘LOCA(로카)’ 카드 3종과 자주 이용하는 가맹점에서 더 큰 할인을 받을 수 있는 맞춤형 혜택 카드 ‘LOCA for(로카 포)’ 카드 5종으로 구성돼 있다. 고객은 자신의 소비패턴에 맞게 LOCA 카드 1종과 LOCA for 카드 1종을 선택해 2장의 카드를 ‘세트 카드’로 발급받기만 하면 된다. 카드가 두 장이라 복잡할 것 같지만, 그렇지 않다. 실제로 고객은 실물 카드 두 장을 받지만 둘 중 어떤 카드를 이용해도 LOCA의 범용 혜택과 LOCA for의 맞춤형 혜택 중 고객에게 더 큰 혜택을 롯데카드가 알아서 계산하고 적용해주기 때문에 편리하다.기존 카드 이용 고객 중에는 범용 혜택 카드와 맞춤형 혜택 카드를 따로 발급받아 사용하는 경우가 많았는데, 혜택을 받기 위해 카드별 실적 조건을 맞춰야 하고, 어떤 가맹점에서 어떤 카드를 써야 혜택이 더 큰지 계산해야 하는 불편함이 있었다. 또 대부분의 실적 조건 산정 시 혜택받은 매출은 제외하기 때문에 그보다 더 많은 금액을 이용해야지만 혜택을 받을 수 있었다.반면 LOCA 시리즈는 ‘세트 카드’ 개념을 도입해 동일한 혜택의 카드 두 장을 따로 발급받아 쓰는 것보다 고객이 더 많은 혜택을, 더 쉽게 받을 수 있도록 했다. 고객은 세트카드 중 한 장만 이용해도 LOCA와 LOCA for 중 더 큰 혜택을 적용받는다. 또 특정 가맹점에서 더 많이 할인해주는 LOCA for 혜택의 한도가 다했을 경우, 모든 가맹점에서 한도 없는 혜택을 주는 LOCA의 혜택으로 자동 적용돼 ‘빠짐 없는’ 혜택을 받을 수 있게 했다.카드 이용에 있어서도 마치 하나의 상품처럼 두 카드의 지난달 실적을 합산해주기 때문에 한 카드의 실적만 달성해도 두 카드의 혜택을 모두 누릴 수 있게 했다. 이뿐 아니라 할인받은 실적도 지난달 실적에 포함해 준다. 만약 실적을 달성하지 못하더라도 조건 없는 기본 할인을 한도 없이 제공해 고객이 어떤 경우에도 혜택을 받을 수 있도록 했다.이달까지는 지난달 실적에 금융서비스(현금서비스·카드론) 이용금액도 포함해주고, 전월 실적 기준을 150만원에서 100만원으로 낮춰준다. 이달까지 LOCA 시리즈 최초 소지 회원에게는 발급 월 포함 총 5개월간 전월 실적 기준을 100만원으로 낮춰주는 이벤트도 진행한다. 고객이 보다 쉽게 혜택을 받을 수 있게 하기 위해서다. 롯데카드 관계자는 “실제로 기존 다른 카드를 사용하다가 LOCA 시리즈로 교체 발급한 회원의 혜택 변화를 비교해본 결과 월평균 인당 혜택이 49.8% 증가한 것으로 나타났다”고 전했다.이 같은 특장점에 힘입어 LOCA 시리즈 발급 수는 지난해 8월 출시 이후 6개월 만에 50만 장을 돌파했다. 최근 롯데카드가 출시한 메인 시리즈 상품 중 가장 빠른 수치다.인당 이용액에서도 차이를 보였다. LOCA 시리즈 이용 고객은 다른 카드 이용 고객보다 월 평균 35.0% 이상 많이 이용하는 것으로 나타났다. LOCA 시리즈 이용 고객 대부분이 주카드로 이용하는 셈이다.이 같은 LOCA 시리즈 흥행에 따른 우량회원 확보와 동시에 롯데카드의 실적도 고공행진하고 있다. LOCA 시리즈가 출시된 지난해 가결산 기준 당기순이익은 1307억원으로, 전년 대비 129% 증가했다. 롯데카드는 MBK 파트너스 인수 이후 LOCA 시리즈 등 수익성 중심의 상품 포트폴리오 조정 등을 주된 실적 개선 요인으로 꼽았다.롯데카드 관계자는 “로카 시리즈는 처음에 본인의 소비패턴에 맞는 두 장의 세트카드를 선택하기만 하면 본인이 받을 수 있는 가장 큰 혜택을 롯데카드가 알아서 계산해 제공해 주는 카드”라며, “특히 가장, 맞벌이, 바쁜 직장인 고객에게 복잡한 계산이 필요 없는 주카드로 인기가 많다”고 말했다.중앙일보디자인=김승수 기자 〈kim.seungsoo@joongang.co.kr〉