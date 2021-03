"위안부는 매춘부" 램지어 논문 반박하는 국제 학술회의 열려

일본군 위안부를 '매춘부'로 규정한 존 마크 램지어 미국 하버드대 교수의 논문에 반박하는 국제 학술회의가 열린다.22일 중국위안부문제연구센터(이하 센터)는 오는 28일 상하이사범대에서 '일본군 위안부의 사실과 진상에 관한 국제 연구토론회'가 열린다고 밝혔다.문혜정 센터 초빙 연구원(한국), 천리페이(菲麗菲) 상하이사범대 교수(중국), 이시다 다카시(石田隆至) 메이지가쿠인대 국제평화연구소 객원연구원(일본), 살바도르대의 동아시아 전문가인 마리아 델 필라르 알바레스 교수(아르헨티나) 등이 화상 연결 방식으로 토론에 참석한다.이번 행사는 중국의 위안부 문제 연구 권위자인 쑤즈량(蘇智良) 상하이사범대 교수가 소장으로 있는 센터가 주최한다. 쑤 교수와 더불어 중국의 대표적 위안부 문제 전문가로 손꼽히는 천 교수는 '상상과 추측으로 쌓은 램지어의 논문'이라는 발표문을 통해 램지어 교수가 발표한 논문 '태평양 전쟁에서 성매매 계약(Contracting for sex in the Pacific War)'을 비판할 예정이다.이번 행사를 주도한 쑤 교수는 최근 연합뉴스 인터뷰에서 "1990년대 초 일본 우익 관점으로 되돌리려는 것이라는 점에서 그(램지어)의 주장을 용인할 수 없다"며 " 그가 일본 정부의 전쟁 (범죄) 책임을 회피하게 하려 하기에 우리는 계속 램지어 교수를 비판해야 한다"고 밝혔다.신혜연 기자 shin.hyeyeon@joongang.co.kr