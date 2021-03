세종사이버대 컴퓨터·AI공학과, 빅데이터/인공지능 시대 위한 라이브특강 개최

4차 산업혁명 시대의 핵심축이라고 할 수 있는 AI와 빅데이터 분야에서 융·복합 교육이 중요시되고 있다.많은 학생들은 전문가 특강을 통해 AI 핵심 기술의 개념과 기능 등을 파악하고 자신의 삶에 적용해 문제를 해결하는 역량, AI 프로젝트 기반을 연구하고 사업화에 연계될 수 있는 지 등 다양한 주제들에 관심이 많다.세종사이버대학교 컴퓨터·AI공학과는 실리콘밸리에서 활동하고 있는 한인 전문가와의 인터뷰식 라이브 특강 ‘아무튼출근@실리콘밸리–데이터팀 브이로그’ 시리즈를 3월부터 학과 특성화 사업의 하나로 진행한다고 밝혔다.‘실리콘밸리에서배우는인공지능’ 수업의 라이브강의 겸 재학생 대상 특강으로 진행되는 이번 특강은 한국 시간으로는 토요일 낮 12시, 미국 실리콘밸리 현지시간으로는 금요일 밤에 시작되며, 재학생과 현지 전문가와의 효과적인 실시간 네트워킹을 위해 와이즈업(WiseUP) 가상현실 스튜디오에서 진행된다.6월까지 총 8회에 걸쳐 진행되는 특강 시리즈의 첫번째 세션은 하모나이즈 헬쓰(Harmonize Health), 유데미(Udemy), 야후(Yahoo) 등에서 데이터팀을 이끌어온 한기용 특강 교수가, ‘빅데이터/인공지능 시대 – 데이터팀 구축을 위한 팁’을 주제로 3월 20일 토요일 시작한다.두번째 특강은 3월 27일 토요일 딥핑소스(Deeping Source) 법률 자문으로 활동하고 있는 김민지 특강교수가 ‘인공지능과 데이터보호법–한국법과 유럽일반개인정보보호법(GDPR)’을 주제로 세종사이버대 재학생과의 라이브 만남을 진행한다.시리즈의 세번째 특강은 4월 3일 토요일 현재 실리콘밸리 의료 IT 스타트업인 하모나이즈헬쓰(Harmonize Health)의 데이터팀을 리드하는 한기용 특강교수가 ‘의료 분야 인공지능의 모든 것’을 주제로 현지 소식과 함께 질의응답을 진행한다.컴퓨터·AI공학과 학과장 김효정 교수는 ”인터뷰식 라이브특강은 미국 현지 실리콘밸리에서 활동하는 한인 IT 전문가의 살아있는 지식과 경험을 나눌 수 있는 소통의 기회를 제공하고, 학과 목표인 글로벌 수준 X+AI 전문가 양성을 위해 기획되었다“며 ”특히 이번 특강 시리즈를 통해 만나게 될 전문가들은 실리콘밸리 현지에서도 멘토링 등 다양한 활동에 참여하는 전문가인 관계로, 세종사이버대 재학생들에게도 좋은 기회가 될 것이다.”고 설명했다.디지털마케팅학과 학과장 김예리 교수는 “이번 컴퓨터·AI공학과의 특강 시리즈와 연계하여 디지털마케팅학과에서는 ‘아무튼출근@실리콘밸리 – 마케팅팀 브이로그’ 라이브 강의를 기획했다”며 “앞으로도 다학제적인 시도를 지속적으로 연구하여 기술 융합으로 대표되는 4차 산업혁명 시대에 애자일(agile)한 학문의 흐름을 형성하기 위해 일조하도록 하겠다”고 말했다.한편, 컴퓨터·AI공학과는 교육과정 개편을 통해 기존 빅데이터 교육과정을 발전시킨 빅데이터/데이터과학 교육과정, AWS 에듀케이트 및 AWS 아카데미 지정을 통한 차세대 컴퓨팅 환경인 클라우드 융합형 교육과정, 실리콘밸리 한인 IT 전문가가 참여하는 인공지능 교육과정, 자율사물을 향한 기술 융합형 드론/IoT 교육과정을 제공한다.대부분의 교육과정이 클라우드 기반 실습 및 자격증 연계 수업으로 제공되어 실무형 인재 양성을 적극적으로 추진한다. 또, 국내외 IT 전문가 네트워킹, 재학생들의 만족도를 높이기 위한 각종 소모임 지원으로 글로벌 수준 융합형 인재로 재학생들이 성장할 수 있도록 지원하고 있다고 학교 측은 전했다.세종사이버대학교는 활발한 명사특강 등 오프라인 모임을 통해 네트워크 자산을 쌓을 수 있는 기회를 제공하고, 1년에 4학기를 공부할 수 있어 신입생은 3년, 편입생은 1.5년 만에 졸업할 수 있는 제도를 마련하고 졸업 후에도 1년에 2과목을 신청해 청강할 수 있는 평생교육 서비스를 제공해 학생 개개인에게 맞는 최적의 맞춤형 교육 서비스를 펼치고 있다.자세한 사항은 세종사이버대 입학지원센터 홈페이지, 카카오톡 등을 통해 확인할 수 있다.온라인 중앙일보