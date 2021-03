파블로아트컴퍼니, 아이스크림미디어와 함께 인터랙티브 디벨로퍼 김종민 새 책 “일은 배신하지 않는다.” 출간

파블로아트컴퍼니(대표 김승아)는 3월 16일 자사의 디자인 고문 인터랙티브 디벨로퍼 김종민의 책 ‘일은 배신하지 않는다’를 교육계열사인 아이스크림미디어와 함께 출간했다고 밝혔다. ‘일은 배신하지 않는다’의 저자 김종민은 디자이너이자 개발자로 주요 작업으로는 ‘CMISCM’, ’DESK Project’, ‘Form Follows Function’, ‘NONI NONI’, ‘MON’, ‘Leon Sans’ 등이 있다. 부산의 한 웹에이전시에서 처음 일을 시작해, 8년 뒤인 2013년, 캘리포니아 구글 본사에서 입사 제의를 받고 현재까지 시니어 UX 엔지니어(Senior UX Engineer)로 일하고 있으며 Red Dot Design Award, iF Design Award, W3 Award, The FWA, Webby Award, One Show Award, Tokyo TDC, Cannes Lion Award 등을 수상했다.기존에 한빛미디어에서 출간되었던 ‘인터렉티브 디벨로퍼’에서 지난 10년간 그를 성장하게 했던 아이디어 그리고 그 특별한 디자인에 관한 이야기를 담았다면, 이번에 아이스크림미디어에서 출간한 새 책 ‘일은 배신하지 않는다’는 그 후 5년의 삶을 추가로 담아서 보다 업그레이드된 그의 인사이트를 수록했다.김승아 파블로아트컴퍼니 대표는 “중고서점에서도 찾기 어려웠던 5년 전 책을 재출간 기획하게 된 계기에 관해서, 이 책은 디자이너라는 특정 직업을 떠나 고졸이라는 학력에 해외 유학 경험도 없었던 저자가 어떻게 뉴욕과 실리콘밸리에서 인정받는 디자이너, 그리고 엔지니어로 성장할 수 있었는지 지난 10여 년 동안의 생각과 발자취를 담고 있다. 그의 업그레이드된 포트폴리오와 삶의 원동력은 나 자신을 포함하여 꿈을 이루기 위해 넓은 세상으로 도전할 열정이 있는 모든 이들에게 도움이 되리라 생각했다. 특히 앞날을 예측하기 어려운 불확실한 시대에 우리 아이를 어떻게 키워야 할지 고민이신 학부모님들께 자녀 양육을 위한 자기계발서로 ‘일은 배신하지 않는다’를 꼭 추천해 드리고 싶다”고 밝혔다.한편 ‘일은 배신하지 않는다’는 저자의 유튜브 영상으로만 출간 소식을 알렸음에도 주말 동안 사전예약이 몰려 출간 당일 자기계발서 베스트셀러에 오르는 기염을 토했다.온라인 중앙일보