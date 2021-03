[힘내라! 대한민국] 혁신적 친환경차 제품·솔루션 개발에 총력

포스코그룹

포스코는 탄소중립 사회로의 전환에 대응해 혁신적인 친환경차 제품·솔루션 개발에 그룹 차원의 역량을 집중하고 있다. 지난 1월 친환경차 제품·솔루션 통합 브랜드 ‘e Autopos’를 론칭하고, 뉴모빌리티용 프리미엄 철강제품을 앞세워 글로벌 경쟁력을 제고하고 있다.‘e Autopos’는 ‘eco-friendly (친환경)’와 ‘electrified AUTOmotive solution of POSco(전동화 솔루션)’를 결합한 합성어로, 친환경성·협업시너지·미래지향을 담은 혁신을 통해 친환경차 시장을 선도하겠다는 의미를 담고 있다. 주요 제품으로는 차체·샤시용 고장력 강판, 배터리팩 전용강재, 구동모터용 고효율 Hyper NO 전기강판, 수소차 연료전지 금속분리판용 Poss470FC 스테인리스강판, 이차전지소재용 양·음극재 등이 있다.경량화가 전기차의 필수 과제임을 고려해 포스코는 ‘기가스틸’을 사용한 포스코 고유 전기차 차체 솔루션인 PBC-EV(Posco Body Concept for Electric Vehicle)를 개발했다. 기가스틸을 45% 이상 적용해 같은 크기의 내연기관 차량 대비 약 30%의 경량화를 달성했다.e Autopos 차체 솔루션에는 프론트 사이드 멤버(Front Side Member)에 기가스틸급 인장강도와 우수한 연신율을 가진 980XF를, 사이드 실 이너 레인프(Side Sill Inner Reinf)에는 강도와 연신율이 좀 더 높은 1180TRIP강을 적용하는 등 포스코의 첨단 강종이 다수 포함돼 있다.포스코는 포스코케미칼·포스코인터내셔널·포스코SPS 등 그룹사의 역량을 결집해 친환경차용 철강 및 이차전지소재 제품과 고객 맞춤형 이용 솔루션까지 패키지로 제공할 계획이다. 또 홈페이지에 ‘e Autopos’ 카테고리를 추가해 제품 소개와 고객 맞춤형 이용 솔루션 정보를 제공할 방침이다.중앙일보디자인=김승수 기자 kim.seungsoo@joongang.co.kr