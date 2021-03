대구한의대학교, ㈜신도리코와 3D프린터 기술협력을 위한 상호협력협약 체결

대구한의대학교(총장 변창훈)산학협력단은 지난 3원 10일 ㈜ 신도리코와 3D프린터 기술협력을 위한 상호협력협약을 체결하였다.대구한의대는 2020년 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업에 선정되어 THE PLUS 센터의 설립을 통해 일체형 산학협력체계를 구축하였다. THE PLUS 센터에는 공동기기센터, 메이커 스페이스, 창의융합실험실 등을 운영하면서 지역사회 및 기업체간의 연계·협력을 추진하고 있다.특히, 올해 신축한 제2행복기숙사(한빛관)에 레이저 커팅기, 3D 프린터 등을 갖춘 2D, 3D형 메이커 스페이스, 1인 미디어 콘텐츠 제작을 위한 매직스튜디오를 만들어 모든 학생들이 자유롭게 아이디어를 형상화할 수 있도록 개방하고, 구축된 시설을 이용해 다양한 RC형 프로그램을 함께 운영하여 기숙사에 생활하는 학생의 방과 후 활동을 활성화 운영할 계획이다.이번 MOU를 통해 대구한의대 산학협력단과 ㈜신도리코는 3D 프린터 기술 및 교육 교류, 지역사회 보급 등에 협력 상호협력하고 네트워크를 활용해 3D 프린팅 교육 프로그램을 공동 운영하며, 경진대회와 워크숍을 공동 개최 하는 등 적극적인 협력을 해나갈 방침이다.본 협약식에서 박수진 산학협력단장은 “최근 코로나-19로 어려운 기업 상황에도 불구하고 메이커 교육환경 구축을 위해 3D 프린터를 기증해주신 ㈜신도리코에 감사드리며, 이번 협약을 통해 공동 프로그램을 운영하여 지역 산업 및 사회에 공헌할 수 있는 기회를 만들고자 한다.”고 밝혔다.온라인 중앙일보