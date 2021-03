"직원 개개인도 부자가 돼라" 스톡옵션 1억, 토스의 철학

■ 경력 vs 신입? 경력!

「

인터뷰 말미에 박 리더에게 두 개의 선택지 중 하나를 고르는 '밸런스 게임'을 제안했다. 토스라면 두 사람 중 누구를 먼저 채용할 것인지에 관한 것이었다. 이유도 함께 물었다.



경력 직원 vs 신입 직원



"경력직. 경험이 있다는 건 성과를 낼 줄 안다는 것을 의미한다. 마이클 조던과 르브론 제임스가 있다면, 신인 선수보단 이들을 뽑아야 하지 않겠나. 경험이 제일 중요하다."



창의성 vs 정확성

"창의성! 정확성은 내가 가르칠 수 있지만, 창의성은 가르칠 수 없다. 창의성은 문제 해결 과정에서 독특한 능력을 동반한다. 그리고 우리가 뽑는 똑똑한 사람들은 기본적으로 정확하다."



리더십 경험이 많은 사람 vs 개발·디자인 등 스킬이 풍부한 사람



"스킬. 리더십은 그리 중요한 기술이 아니다. 사실 대부분의 리더십은 오히려 문제를 일으키더라."



대기업에서 일한 사람 vs 스타트업에서 일한 사람



"적은 경력이라도 스타트업에서 일한 사람. 대기업에서 10~15년 일한 사람들은 한 가지 방식으로 생각하는 경우가 많더라. 우리 문화는 자유를 기반으로 하고 있는데, 대기업 경력이 많은 사람은 문화를 어떻게 익힐지 몰라 힘들어하는 경우가 많더라."





」