코로나 발원지 밝힐 증거…中, WHO에 초기 우한자료 안줬다

중국이 코로나19의 기원을 밝히러 현지를 방문했던 세계보건기구(WHO) 조사팀에 초기 발병 사례 자료 제공 등을 거부한 사실이 알려졌다.앞서 WHO 조사팀은 중국 정부와 밀고 당기기 끝에 지난달 30일 현지 조사를 시작했지만 전염병의 정확한 기원은 밝히지 못한 채 귀국했다.12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 “중국 당국이 코로나19 발병 초기 단계였던 2019년 12월 우한에서 확인된 174건의 확진 사례에 관한 세부 자료를 제공해달라는 WHO 전문가들의 요청을 거절했다”며 “이 자료들은 중국에서 언제, 어떻게 코로나19가 퍼지기 시작했는지를 파악하는데 필요한 자료”라고 보도했다.그러면서고 덧붙였다.보도에 따르면 중국 정부 관리와 과학자들은 해당 사례들에 대한 자체 분석과 광범위한 요약본만 제공했다. 이를 두고 조사팀 일원인 테아 피셔는고 전했다.중국 당국의 비협조로 과거 시점의 사례를 살펴보는 역학조사의 한 방법인 후향성연구(retrospective study)를 진행하기 어려웠다는 것이다.이번 조사단의 연구 범위를 결정하는 과정에서부터 조사관들은 ‘초기 자료 공유의 중요성’을 강조해왔다. 이미 발병 후 시간이 많이 지나 현장에서 얻을 수 있는 정보가 제한적인 상황이기 때문이다. WHO는 지난해 2월과 7월에도 조사팀을 중국에 파견했지만, 중국 보건 당국의 만류로 우한 현지는 가지 못하고 베이징에 발이 묶였었다. 그 사이 우한 수산시장 등 주요 장소들은 여러 차례 소독됐고, 당시 코로나19에 감염됐던 이들도 모두 병원을 떠났다.WHO는 회원국들에 자료 제공을 강제할 권한이 없어, 이번 조사도 중국 당국의 협력에 의존할 수밖에 없었다. 그러나 중국 정부는 여전히 바이러스가 수입 냉동식품 등을 통해 외부에서 유입됐다며 우한은 코로나19가 처음 발견된 곳이지 기원한 곳은 아니라는 입장이다.이날 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 화상 언론 브리핑에서 “일부 가설이 폐기됐는지 질문이 제기됐다”면서 “모든 가설이 아직 열려 있고 추가 분석과 연구가 필요한 상황”이라고 말했다. 그러면서 “우리는 해답이 필요한 정보를 얻기 위해 계속해서 일할 것”이라고 덧붙였다.코로나19 기원 조사팀의 조사 결과를 요약한 보고서는 이르면 다음 주에 발표될 예정이다.김홍범 기자 kim.hongbum@joongang.co.kr