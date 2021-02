BTS 'DNA' 뮤비, 유튜브 첫 12억뷰 찍었다

아이돌 그룹 방탄소년단(BTS)의 'DNA' 뮤직비디오가 유튜브에서 처음으로 12억 뷰를 기록했다. 소속사 빅히트 엔터테인먼트는 'DNA' 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 11일 오전 3시 13분쯤 12억 건을 넘어섰다고 밝혔다.'DNA'는 지난 2017년 9월 발매된 BTS 미니앨범 '러브 유어셀프 승(承) 허'(LOVE YOURSELF 承 HER) 타이틀곡이다. 이 뮤직비디오는 지난해 6월 BTS 뮤직비디오 중 처음으로 10억 뷰를 넘었다. 지난해 10월 11억 뷰를 넘었고, 이번에 4개월 만에 12억 뷰 기록을 달성했다.'DNA'는 BTS의 곡 중 처음으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫100'에 진입했다. 다른 곡 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)도 유튜브 11억 뷰 기록을 갖고 있다.고석현 기자 ko.sukhyun@joongang.co.kr