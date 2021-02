[팩플] 클럽하우스, 실리콘밸리에도 성골이 있었다

1. 클럽하우스, 역설적 매력

2. 두 개의 축 : 실리콘밸리와 흑인 문화

3. 듣도 보도 못한 마케팅

4. 어디까지 얘기해 봤니?

5. 귤이 탱자가 되듯

6. ‘소셜 슨배님’들의 심경

■ 추천 자료 「 1. 클럽하우스 CEO 최신 인터뷰 👉 인터뷰 보기

클럽하우스의 공동 창업자이자 CEO인 폴 데이비슨이 지난주 CNBC와 가진 인터뷰 영상. 혹시, 텍스트 요약본을 원하신다면



2. 클럽하우스를 키운 건 우리! 👉 기사 보기

흑인음악계가 클럽하우스에 갖는 양가감정을 엿볼 수 있는 기사. 흔히 '테크 엘리트의 놀이터'로서 클럽하우스를 주목하지만, 힙합 음악계 유명인사들의 클럽하우스 활동이 많은 청중을 모은 건 사실. 역시 영문 기사이지만 구글 번역을 이용하신다면.

