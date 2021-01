띄엄띄엄 백신 괜찮나···WHO "6주까지 허용" FDA "3주 안에"

WHO "예외적인 상황에서 6주까는 허용"

제조사·FDA "3주 간격 준수" 확대 반대

EU 6주, 영국은 12주까지 늘릴 방침

코로나19 백신 물량 부족에 일부 국가들이 1차와 2차 접종 사이 간격을 늘리려 해 논란이 일고 있는 가운데 세계보건기구(WHO)가 일종의 '절충안'을 제시했다.5일(현지시간) WHO 자문단은 화이자 백신의 두 차례 접종 간격을 '예외적인 상황(exceptional circumstances)'에 한해 최대 6주까지 연장해도 된다는 조항을 신설했다고 밝혔다.백신 제조사인 화이자와 바이오엔테크가 권장하는 백신 접종 간격은 3주다. 미국·캐나다 등은 이에 맞춰 지난 4일 2차 접종도 개시했다. 반면 유럽연합(EU)의 규제당국인 유럽의약품청(EMA)은 백신 접종 간격으로 6주를 권장하는 상황이다. 이에 덴마크는 접종 간격을 6주로 늘렸고, 독일도 이를 적용하는 방안을 검토하고 있다. 세계 각국이 백신 접종 경쟁에 돌입해 초기 백신 물량이 부족한 반면 감염자 확산세는 꺾이지 않자 우선 1차 접종자라도 빠르게 늘려보려는 고육책이다.WHO 자문단이 예외적인 상황을 전제로 연장 가능 접종 간격을 6주로 밝히면서 일부 유럽 국가들의 움직임에 힘이 실릴 전망이다.하지만 전날 화이자-바이오엔테크와 미국 식품의약국(FDA)은 당초 권고안과 다른 접종 간격 확대 방안에 반대한다는 입장을 표명했다. 의학계에서도 안전성과 효능을 놓고 우려가 나와 당분간 논란은 이어질 전망이다.이날 WHO 전문가전략자문그룹(SAGE)의 알레한드로 크라비오토 의장은 브리핑에서 "SAGE는 백신 공급에 제약이 있고 감염병이 확산하거나 예외적인 상황에 부닥친 국가는 1차 접종자의 수를 극대화하기 위해 2차 접종을 몇 주간 지연해도 된다는 조항을 만들었다"고 말했다.다만 그는 "두 차례 접종 간격이 3~4주가 넘을 경우 백신의 효능이 유지된다는 증거는 거의 없다"고 강조하면서 가능한 한 3~4주 간격으로 접종하라고 권장했다. 이어 그는 "우리는 각국의 역학적인 상황에 따라 결정해야 하는 이런 유형의 결정에선 개방적이어야 한다고 생각한다"고 덧붙였다.케이트 오브라이언 WHO 예방접종팀장은 "SAGE는 임상 시험에 적용한 프로토콜(접종 기간)을 준수하지 않고 백신 2차 접종을 지연시키는 것의 이점과 위험성을 따져봤다. 격렬한 논의가 있었고, SAGE는 6주 정도의 간격 연장은 허용하는 권고안을 도출했다"고 밝혔다.WHO의 이번 권고안에 대해 텔레그래프는 "두 차례의 백신 접종을 12주 간격으로 하도록 한 영국 규제 당국의 권고에는 반하는 것"이라고 평했다. 영국은 지난달 30일 두 차례의 백신 투여 간격을 최대 12주까지 늘릴 수 있게 한 새 지침을 발표했다.요하힘 홈바흐 SAGE 집행위원은 영국의 방침과 관련, "백신 2차 투여를 하는 데 있어 더 융통성이 있어야 할 필요가 있다는 것을 인정하지만, 이러한 유형의 권고안을 뒷받침하는 데이터는 거의 없다는 점을 유념해야 한다"고 강조했다.백신 제조사와 FDA는 당초 권고와 다른 접종 간격 늘리기에 반대하는 입장이다.화이자와 바이오엔테크는 4일 공동 성명에서 "대부분의 임상 참가자들은 연구 설계에서 명시된 기간 내(3주)에 두 번째 접종을 받았기 때문에 그와 다른 접종 스케줄에 대해선 백신의 안전성과 효능이 평가되지 않았다"고 밝혔다. 이어 "첫 번째 접종 (효력)이 지속되고 나서 21일 이후에도 (접종에 따른) 보호력을 보여주는 데이터는 없다"고 강조했다.미국 식품의약국(FDA) 역시 4일 성명을 통해 "승인된 방식을 따라야 한다"고 제동을 걸었다.FDA자료에 따르면 화이자 백신의 임상 3상 결과 백신을 한 차례 맞았을 때 감염 예방 효과는 평균 52%로 나타났다. 이어 3주 뒤 2차 접종을 한 결과 접종 6일 이후 90.5%, 7일 후엔 95%까지 예방 효과가 올라갔다.임선영 기자 youngcan@joongang.co.kr