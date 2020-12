[분양 포커스] 강남 핵심지 국내 최초 브랜디드 레지던스고품격 컨시어지 서비스, 맞춤형 어메니티

지난해 고급 주거상품의 새로운 트렌드를 제시했던 르피에드가 서울시 서초구 서초동에 두번째 르피에드이자, 국내 최초 브랜디드 레지던스를 표방한 ‘르피에드 in 강남’ 공급에 나서 눈길을 끈다. 전체 지하 7층~지상 19층, 140실 규모다.브랜디드 레지던스는 르피에드 in 강남에서 처음으로 선보이는 주거 트렌드다. 특히 입주민의 삶 속에서 브랜드를 입고, 먹고, 사는 경험을 제공해 르피에드의 브랜드 가치를 어느 곳에서나 느낄 수 있는 ‘Lifetime Partner’로 구성할 계획이다.우선 기존의 고급 주거상품에서는 제공하지 않았던 르피에드만의 브랜드 가치를 담은 다양한 PB(Private Brand) 상품을 선보일 예정이다. 여행·생활·라이프스타일 등 생활 속에서 필요한 아이템들로 구성된 이 PB 상품은 르피에드 in 강남 단지 안에 들어설 예정인 피에드 스토어에서 만날 수 있다.고품격 컨시어지 서비스도 선보인다. 주거서비스를 전문적으로 제공하고 있는 기업 쏘시오리빙과 협업해 세차·세탁·하우스키핑 등 기본적인 생활 편의 서비스부터 펫케어·플랜큐레이션 등 최근 빠르게 관심이 늘어나고 있는 분야에 대한 생활 지원 서비스까지 다양하게 제공한다. 퓨전 아시안 스타일 요리를 선보이고 있는 최석이 셰프의 조식 서비스도 선보인다. 여기에 피트니스시설·프라이빗스토리지·피에드풀·어반 스파공간 등 어메니티도 구축할 예정이다.르피에드 in 강남은 또 예술작품 수준의 외관 설계도 주목받고 있다. 고대 로마시대와 르네상스 시대의 대표적 건축양식인 아치형 설계를 적용하며, 아치를 중심으로 보행통로와 광장도 함께 조성할 예정이다. 또 입주민 전용 출입구를 마련하고 외부인 접근이 편리한 상업시설 로비에는 고급스러운 인테리어를 적용한다.한편 르피에드 in 강남이 들어서는 강남역 일대는 강남대로·테헤란로·서초대로 등 강남을 관통하는 3개 대로가 만나는 지점이다. 최근 재건축을 통해 메이저 브랜드 주거단지도 형성됐다. 주변에 경부고속도로 지하화, 롯데칠성·코오롱·라이온미싱 부지 등 초대형 개발호재도 많다. 견본주택인 ‘르피에드 갤러리’는 청담사거리 인근(강남구 도산대로 517)에 있으며, 100% 사전 예약제로 운영 중이다. 시공은 현대건설이 맡았다.심영운 조인스랜드 기자 sim.youngwoon@joinsland.com