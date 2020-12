[박치문의 검은 돌 흰 돌] ‘비중국’ 신흥강자 카타고, 뜻밖의 본선 탈락

2020세계인공지능바둑대회

AI끼리 대결도 중국 강세

바둑의 스승이자 바둑의 신이 된 AI, 그들끼리의 전쟁은 어떻게 돌아가고 있을까. 중국 푸저우에서 지난 3일 끝난 2020세계인공지능바둑대회(World AI Go competition)는 최강자 ‘절예’의 불참으로 시작부터 약간 김이 빠진 건 사실이다. 구글의 알파고가 바둑에서의 목표를 달성하고 다른 분야로 떠난 것처럼 텐센트의 절예도 슬슬 떠날 때를 가늠하고 있는지 모른다. 우승컵은 절예와 종종 결승전을 치렀던 중국의 골락시(Golaxy)가 차지했다. 칭화대와 중소기업의 합작품인 골락시는 결승에서 같은 중국 AI인 채미바둑(Myrtle Go)을 4대0으로 완파했다. 기대했던 신흥강자 카타고(KataGo)는 힘을 쓰지 못했다. 중국은 여전히 막강했다.예선엔 21개팀이 출전했는데 이 중 16개 팀이 중국 AI다. 한국은 ‘바두기’와 ‘돌바람’이 출전했고 미국, 일본, 벨기에가 각 1개 팀을 출전시켰다. 바두기는 지난해 이 대회서 준우승을 차지했으나 이번엔 예선 탈락했다. 대신 돌바람이 선전했다. 돌바람은 예선 6위로 본선에 진출했고 8강이 토너먼트로 겨루는 본선 첫판에 골락시를 만나 패배했다. 이세돌 은퇴 바둑에 나섰던 NHN의 ‘한돌’은 이번에 출전하지 않았다.세계 바둑팬과 프로기사들이 조용히 주목하는 부분이 하나 있었다. 바로 카타고라는 AI의 실력이 어느 정도냐 하는 것이었다. 바둑 AI는 많지만 이 중에서 누구나 접근 가능한 오픈 소스는 4가지다. 벨기에의 릴라제로(Leelazero), 페이스북의 엘프고(Elf Open GO), 구글 쪽의 미니고(Mini Go), 미국의 데이비드 우가 개발한 카타고.한국 프로기사나 바둑 지망의 초등학생부터 아마추어 유단자급 바둑팬까지 대개 이 중 하나를 사용한다. 이 중 릴라제로는 가장 오래됐고 사용자도 많았다. 한데 최근 카타고가 비약적인 실력으로 인기를 모으면서 릴라제로를 넘어섰다. TV 해설에서도 카타고라는 이름이 더 많이 들려왔다. 카타고는 적어도 바둑 동네에선 가장 친숙하고 가장 많이 사용하는 유명 AI가 됐다.접바둑에선 다른 AI를 두 점 접어줄 정도로 최강자라는 소문, 그리고 무엇보다도 가장 인간적인 바둑 스타일을 보여준다는 해석(?)도 카타고의 인기를 부채질했다. 이번 푸저우 대회에 릴라제로와 카타고가 출전했다. 당연히 기대는 카타고에 집중됐다. 신흥강자 카타고가 중국의 강세를 꺾을 수 있을까. 더구나 릴라제로가 업그레이드 경쟁을 더 이상 하지 않겠다고 선언한 터라 중국을 제외한 대부분의 지역에서는 카타고를 응원했을 것이다. 하나 카타고는 예선 9위로 본선에 오르지도 못했다.온라인으로 치러진 이번 대회는 접속 장애가 빈번했고 덤 7집반 대신 덤 6집반을 처음 도입하면서 혼란이 발생했다. 1초에 1000수를 본다는 AI인데 시간패가 속출했다. 골락시도 예선에선 3위를 했다. 바두기(과기대 이주영 교수)는 접속 장애로 첫판을 두지도 못했고 백으로 반집 이긴 줄 알았던 두 판을 반집 졌다.준우승한 채미바둑 등 출전한 중국의 AI 중 상당수가 카타고의 아류라는 소문이 있었다. 그만큼 카타고는 다른 AI에 막강한 영향력을 발휘하고 있었으나 결과는 기대 이하였다. 반면 한 수 아래라는 릴라제로는 4위를 했다. 카타고의 데이터를 일부 차용한 돌바람은 예선에서 카타고와 릴라제로를 모두 꺾으며 바람을 일으켰다.돌바람의 임재범 대표는 “카타고는 분명 실력이 좋다”고 전제하며 “AI끼리의 승부는 형세가 조금만 기울어지면 그걸로 끝이다. AI는 강자가 95% 이상 이긴다. 그 점에서 이번 카타고의 실패는 미스터리다.”고 말한다.카타고 돌풍은 이렇게 수면 아래로 가라앉았다. AI 바둑 세계도 아직은 중국이 최강이다.박치문 바둑 칼럼니스트