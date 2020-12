[김정기의 소통카페] ‘찌라시’라는 수모를 견뎌내야 하는 이유

‘찌라시’라는 매도는 언어폭력

신문의 역할은 환경감시 기능

권력의 식언·허언·기만 비판해야

얼마 전 ‘찌라시’로 매도된 신문의 수난사는 새삼스러운 일은 아니다. 그러나 근래 언론에 대한 무차별 공격의 챔피언인 트럼프 미국 대통령 방식의 언론 모독이 대한민국에 퍼지는 건 피해야 한다. 정치권력의 언론 매도는 민주주의에 백해무익하다는 게 역사의 경험이다. 그래서 여당 소속 국회 법사위원장이 신문기자 출신의 야당 국회의원과 다투면서 “찌라시 만들 때 버릇이 나오는 것 같아 유감스럽다”고 한 행위는 부적절하다. 당당한 논쟁이 아니라 신문이라는 존재의 정체성과 자존심을 훼손하는 행위이기 때문이다. 커뮤니케이션학에서는 이런 행위를 언어공격이라고 한다.트럼프는 언론을 자신의 회사로 생각한 듯싶다. 언론이 애완견이 아니라 감시견·안내견이라는 점을 간과한 것이다. 그는 TV 프로그램에서 “너는 해고야(you are fired)”라는 자극적인 말로 전국적 지명도를 높였다. 그 맛에 도취한 탓인지 대통령으로서 국민에 대한 의무인 기자회견이나 간담회에서 마음에 들지 않는 질문이나 반응을 접하면 깔아뭉개거나 질문 기회를 박탈하는 ‘제멋대로 해고’를 일삼았다. 자신에게 비판적인 언론에 대해서는 ‘가짜 뉴스(fake news)’ ‘가짜 미디어(fake media)’라는 막말 폭력을 입에 달고 살았다. 미국의 헌법가치와 다양성을 수호하고 보급해온 뉴욕타임스·워싱턴포스트와 같은 권위지와 CNN 방송 등을 가짜 언론이라고 공격했다. 그 같은 ‘내로남불’의 전체주의적 언론관이 그가 혐오한다는 공산주의 체제의 언론관과 오십보백보라는 건 아이러니다.미디어 테크놀로지 측면에서 신문의 수난은 이미 진행 중이다. 사람들이 신문을 떠나 텔레비전·포털·유튜브 등 다양한 디지털 플랫폼으로 이동하고 있다. 종이신문 이용시간은 지속적으로 현저하게 감소했다. 2018년 한국인의 종이신문 이용시간은 5.7분으로 잡지를 제외하면 꼴찌다. 이에 비해 텔레비전 이용시간은 137.4분, (모바일과 PC에 기반하는) 인터넷은 130.2분, 모바일 89.5분, (카카오톡처럼 사람을 연결하는) 메신저 서비스 31.6분, (유튜브·네이버 TV를 포함하는) 온라인 동영상 플랫폼은 12.5분이다(2018 언론 수용자 의식조사, 한국언론진흥재단). 신문이 잊히는 시대를 살고 있는 것이다.그러나 신문은 다른 유형의 미디어가 할 수 없는 역할을 한다. 심층적인 분석으로 부정직하고 부패한 권력을 구체적으로 드러낼 수 있다. 오래 전부터 많은 연구들은 사회가 제대로 돌아가는가에 대해 관심을 가지고 알려는 사람은 신문에 실린 정보를 중요하게 여긴다는 것을 발견했다. 이는 빠른 정보와 영상을 중히 여기고, 사회의 갈등 요소를 오락적 측면에서 파악하는 사람들이 의존하는 텔레비전과는 다른 역할이 신문에 있음을 뜻한다. 바로 엄정한 환경감시 기능이다. 특히 정부의 잘못된 정책·제도·예산 운영과 결과를 순간순간 탐사 분석하고, 권력의 남용·오용·무능·탈법을 밝히는 역할이 중요하다.워터게이트 보도로 세계 최고의 권력자인 미국 대통령을 하야 하게 한 워싱턴포스트의 밥 우드워드 기자가 말한 ‘최선의 진실 보도’(the best obtainable version of the truth)가 신문 저널리즘이 가야할 길이다. 저명한 사회학자 토크빌은 경이롭게 번성하는 1800년대의 미국을 관찰하고, 그 핵심에 신문이 있음을 간파했다. 그래서 “신문이 자유를 보장하는 것으로만 생각한다면 그건 너무 과소평가하는 것이고, 신문은 문명과 문화를 유지하고 발전시켜가는 것”(『Democracy in America』) 이라고 했다. 공동체가 전반적으로 건강하게 발전하려면 신문의 역할이 지대함을 지적하는 지혜다.권위주의적 언론관과 당파적 목적으로 신문을 ‘찌라시’로 비하하는 해프닝은 끊이지 않을 것이다. 또 다른 트럼프와 확증편향의 팬덤이 같은 생각이 아니라는 이유로 신문을 비하하는 목소리를 높일 것이다. 그러나 신문이 권력의 식언·허언·기만을 비판하고 시시비비를 가리는 공익기능에 충실하면 국민은 높은 신뢰로 응원한다. 최선의 진실 보도가 신문의 갈 길이고 살길이며, 존재의 이유를 실천하는 길이다.김정기 한양대 신문방송학과 교수