미국 원정 나서는 유럽 여자골프 일인자 페데르센

올해 유럽 여자투어 대상·상금왕

남자대회 우승 이후 4승 행진

10일 개막 US여자오픈 도전장

유럽여자프로골프(LET)에서 최근 ‘절대 강자’가 나타났다. 덴마크 에밀리 크리스틴 페데르센(24)이다. 그는 8월 이후 LET 9개 대회 중 4개 대회에서 우승하며 골퍼 인생역전에 성공했다.페데르센은 지난달 30일 끝난 LET 시즌 최종전 스페인 안달루시아 코스타 델 솔 오픈에서 합계 15언더파로 우승했다. 2위와 4타 차다. 지난달 중순 사우디 레이디스 인터내셔널과 사우디 레이디스 팀 인터내셔널에 이어 LET 3개 대회 연속 우승이다. 1989년 마리 로라 드 로렌지(프랑스) 이후 LET에서는 31년 만의 진기록이다.2015년 LET 신인상을 받았지만, 페데르센은 한동안 우승과는 거리가 멀었다. 10살 때 골프를 시작한 그는 자국의 육성시스템 하에서 자랐고, 주니어 시절부터 두각을 나타냈다. 국내는 물론, 유럽 유수의 아마추어 대회에서 우승했다. 2013년엔 유러피언 여자 아마추어 챔피언이 됐다.프로가 된 후에는 데뷔 첫해에만 반짝 빛났다. 2017~19년에는 LET 24개 대회에 출전했지만, 한 번도 톱10에 들지 못했다. 코로나19로 시즌이 중단된 게 그에게는 전화위복이었다. 지난해 겨울부터 샷 감각을 서서히 찾았다. 6월 LET 휴식기에 남자 투어인 노르딕 골프리그 ECCO 투어 브라보 투어스 오픈에서 우승하며 자신감이 생겼다.페테르센은 당시 “노력한 만큼 결과가 나온다는 걸 확인했다”며 자신감을 보였고, 이후 다른 골퍼가 됐다. 8월 시즌 재개 후 첫 대회였던 스코틀랜드 여자오픈에서 준우승했다. 같은 달 말 체코여자오픈에서 4년 만에 우승했다. 지난달 열린 3개 대회는 연거푸 석권했다.페테르센은 샷과 퍼트가 모두 탄탄했다. 올해 버디 143개와 이글 11개를 기록해, LET 개인 타이틀 중 하나인 ‘브레이크 파 챌린지’ 부문 1위(198점)에 올랐다. 2위 마농 드 로이(벨기에·157점)와 41점 차. 순위 간 차이가 10점 이내라는 고려하면 그의 압도적인 경기력을 보여준다. 연이은 우승으로 페데르센은 LET 대상은 물론, 상금왕(43만6683 유로·약 5억8000만원)을 차지했다. 올해 그의 상금은 2위(아자아라 무뇨스·스페인·11만2636 유로)의 4배에 가깝다. 올 초 504위였던 페데르센의 세계 랭킹은 현재 69위다.부진 탈출에 도움을 준 건 10여년간 함께 한 코치와 골프로 페테르센을 이끈 아버지다. 이제 그는 더 큰 꿈을 바라본다. 이달 10일 개막하는 LPGA 메이저 대회 US여자오픈에서다. 그의 미국 대회 최고 성적은 2017년 KPMG 여자 PGA 챔피언십 공동 36위다.김지한 기자 kim.jihan@joongang.co.kr