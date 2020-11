[단독]"원더걸스 유빈 자가격리" 정부 행사 불참하자 이런 소문

원더걸스 출신 가수 유빈(32)이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자와 밀접 접촉해 자가격리 중이라는 소문이 관가에 퍼졌다.중소벤처기업부 초청 행사에 나오기로 했던 유빈의 소속사 관계자가 불참을 통보하며 확진자 접촉을 이유로 댄 게 소문의 근원이 됐다.17일 중기부에 따르면 유빈은 당초 이달 17~20일 중기부 주최로 열리는 ‘청소년 비즈쿨 페스티벌’에 연사로 참여하기로 했었다. ‘꿈ㆍ끼ㆍ도전ㆍ진취성 등 기업가 정신을 갖춘 융합형 창의인재를 키운다’는 게 행사 목표다. 비즈쿨(Bizcool)은 Business+School을 섞은 말로 ‘학교에서 경영을 배운다’는 뜻이다.2007년 원더걸스에 합류한 유빈은 래퍼로 활동하며 인기를 이어왔다. ‘텔 미’(Tell Me) ‘소 핫’(So Hot) ‘노바디’(Nobody) 등이 인기를 누리면서 ‘국민 걸그룹’이라는 호칭을 얻는 데 기여했다. 이후엔 `숙녀` `Thank U Soooo Much` `무성영화` 등 3장의 솔로 앨범도 냈다.그러다가 올해 1월 JYP엔터테인먼트를 떠나 르(rrr) 엔터테인먼트를 창업해 대표가 됐다. 본인의 장기와 경험을 활용한 30대 창업가가 된 것이다.중기부는 이 같은 유빈의 도전 정신을 청소년들에게 알려준다는 뜻으로 연사로 초청했다. 유빈도 이에 응했고, 20일 토크콘서트도 확정됐다.그런데 14일 오후 유빈 측 관계자가 행사 주관 기관인 창업진흥원에 연락해 불참을 통보했다. 행사를 얼마 앞두지 않은 시점에 불참 통보를 받은 창업진흥원 측이 난색을 보이자, 유빈 측 관계자는 “코로나 확진자와 밀접접촉을 한 상태여서 자가격리를 해야 한다”고 설명했다. 결국 중기부는 “유빈의 개인적인 사정으로 인한 특강 불참”이라고 알렸다.이에 대해 유빈의 르 엔터테인먼트는 사실무근이라는 입장이다. 르 엔터테인먼트 관계자는 17일 통화에서“지극히 개인적인 일 때문에 참석을 못 하게 됐을 뿐 코로나19와는 관련이 없다”고 밝혔다. 이 관계자는 “대행사를 통해 중기부ㆍ창업진흥원과 연락을 해왔는데, 그 과정에서 사실이 아닌 얘기가 전달된 것 같다”며 “유빈은 정상적으로 스케줄을 소화하고 있다”고 말했다.중기부도 유빈의 불참 통보와 관계없이 행사를 원활히 치를 수 있다는 입장이다. 이용자가 스스로 가상의 전시공간을 꾸밀 수 있는 ‘온라인 3D 학교전시관’과 행사 소개 공간인 ‘비즈쿨 주제관’을 찾은 방문자 수가 이날까지 6만명에 이르는 등 청소년 반응이 좋다고 자평하고 있다.한편 이번 행사에선 기업가정신 퀴즈쇼와 고등학생 앱 개발 경진대회도 열린다. 차정훈 중기부 창업벤처혁신실장은 “청소년들이 4차 산업혁명과 비대면 시대 등 급변하는 상황에서도 시대에 맞는 기업가 정신과 도전 정신을 가진 세계적인 인재로 성장할 수 있도록 비즈쿨을 통해 지속해서 관심을 갖고 지원하겠다”고 말했다.최선욱 기자 isotope@joongang.co.kr