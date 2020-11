WHO 사무총장 “바이든 축하…긴밀한 협력 기대한다”

세계보건기구(WHO) 사무총장이 9일(현지시간) 조 바이든 미국 대통령 당선인에게 축하인사를 전하면서, WHO는 바이든 행정부와 긴밀히 협력하기를 바란다고 밝혔다고 로이터 통신이 보도했다.테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장은 이날 시작한 세계보건총회(WHA)에서 국제사회가 공동의 목적을 다시 찾아야 한다면서 “이러한 의미에서 우리는 바이든 대통령 당선인과 카멀라 해리스 부통령 당선인을 축하하고 바이든 정부와 함께 매우 긴밀히 협력하기를 기대한다”고 밝혔다.게브레예수스 총장은 이어 “이번 팬데믹(전염병의 세계적 대유행)을 종식하고 매우 많은 세계 문제의 밑바탕에 놓여 있는 근본적인 불평등을 해결하기 위해 우리는 리더십에 대해 다시 생각하고 상호 신뢰와 상호 책임감을 구축해야 할 필요가 있다”고 지적했다.앞서 게브레예수스 총장은 전날 트위터를 통해서도 바이든 당선인과 해리스 부통령 당선인에게 축하인사를 보내며 “WHO의 동료들과 난 여러분과 협력하길 기대한다”고 밝혔다.바이든 당선인은 지난 7월 도널드 트럼프 행정부가 미국의 WHO 탈퇴를 공식화하자 즉각 “대통령으로서 첫날, 나는 WHO에 재가입하겠다”며 “세계 무대에서 우리의 지도력을 회복할 것”이라며 반대 입장을 밝힌 바 있다. 그는 그러면서 “미국이 국제적 보건위생 강화에 기여해야 미국인도 보다 안전해진다”고 피력했다.당시 WHO는 미국이 회원국 가운데 가장 많은 분담금을 내는 나라여서 탈퇴가 현실화될 경우 “향후 WHO 운영에도 상당한 지장을 초래할 것”이란 관측이 내부에서도 나왔다. 미국은 지난 2018~19년 기준으로 WHO 전체 예산의 약 15%인 9억9000만달러(약 1조1100억원)를 지원해왔다.한영혜 기자 han.younghye@joongang.co.kr