샴페인 터뜨렸던 트럼프 조카 "트럼프는 승복 대신 복수할 것"

도널드 트럼프 대통령의 조카 메리 트럼프는 트럼프가 대선 결과에 승복하지 않고 새 정부의 출범을 끝까지 방해할 것이라고 주장했다. 전날 그는 샴페인 잔을 들며 조 바이든 당선인의 승리를 축하한 사진을 트위트에 게시해 화제가 됐다.메리 트럼프는 8일(현지시간) 가디언에 기고한 글에서 "트럼프는 누가 뭐라 하든 승복하지 않을 것"이라며 "더 나쁜 상황은 트럼프가 평화적 정권 이양을 보장하는 정상적인 활동에 참여하지 않을 것이라는 사실"이라고 밝혔다.이어 "트럼프가 앞으로 2달 반 동안 무슨 일을 할지 걱정된다"며 "트럼프는 새 행정부의 합법성을 인정하지 않기 위해 할 수 있는 일을 다 할 것이며 사면안을 통과시키고, 많은 행정명령에 서명할 것"이라고 내다봤다.아울러 "트럼프는 복수심에 불타서 그렇게 할 것"이라며 "나는 그가 얼마나 잔인해질 수 있는지 알고 있다"고 했다. 그러면서 "트럼프는 승리하기 위해 도둑질하고 사기를 쳐도 이길 자격이 있다고 생각하는 사람"이라고 비난했다.앞서 트럼프 대통령의 재선을 우려한다는 입장을 밝혀온 메리 트럼프는 전날 바이든 당선인의 당선 소식에 “미국을 위해 건배, 모두 고맙다(To America. Thanks, guys)”며 샴페인으로 축배를 드는 사진을 트위터에 올리기도 했다.트럼프 대통령의 형 프레드 트럼프 주니어의 딸이자 임상 심리학자인 메리는 지난 7월『너무 과한데 만족을 모르는(Too Much and Never Enough』을 출간했다. 그는 책에서 트럼프 대통령의 심리를 분석하는 것과 동시에 트럼프 가문의 가족사 등을 폭로했다.함민정 기자 ham.minjung@joongang.co.kr