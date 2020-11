[현장에서] 미국 정치권까지 간 ‘LG·SK 배터리 분쟁’

LG, WSJ 기고문서 트럼프 거론

“SK의 도 넘은 로비전” 지적도

“최대 수혜자는 미 로비스트” 분석

미국 대선을 일주일 앞둔 지난달 27일 미 일간지 월스트리트저널(WSJ)에 ‘트럼프는 한국 분쟁에서 빠져야 한다(Trump Should Stay Out of Korean Dispute)’는 제목의 기고문이 실렸다.미 국제무역위원회(ITC)에서 SK이노베이션과 전기차용 배터리 영업비밀 침해 소송을 벌이고 있는 LG화학 임원 명의의 글이었다. 글의 요지는 ITC가 오는 12월 10일 SK이노베이션 패소를 결정할 경우 도널드 트럼프 미국 대통령은 거부권을 행사해서는 안 된다는 주장이었다.아직 나오지 않은 ITC 최종 결정을 가정하고, 그 이후 트럼프 대통령 행보까지 짐작한 뒤 의견을 제시한 셈이다. 대선이 코앞으로 다가온 민감한 시점에 트럼프 대통령을 거론한, 소송 당사자인 기업인의 글은 눈길을 끌었다.LG 임원의 글은 WSJ 칼럼니스트가 쓴 칼럼에 대한 독자투고 형식이었다. 앞서 WSJ 칼럼니스트는 “우리 모두 트럼프가 미국 일자리를 위협하는 가혹한 결정을 무효로 할 가능성이 높다는 것을 알고 있다. 대통령은 그럴 권리가 있다”고 썼다. 트럼프 대통령이 일자리를 지키기 위해 거부권을 행사할 가능성이 높고, 마땅히 그래야 하며, 그렇게 되기 전 LG화학이 SK이노베이션과 합의하는 게 좋다는 취지의 칼럼이었는데, 이를 반박한 기고문이었다.일단 워싱턴에서는 LG 임원의 글이 적절치 못했다는 평가가 나온다. LG 임원은 글에서 트럼프 대통령이 거부권을 행사해서 안 되는 이유로 “SK이노베이션은 미국 법을 위반한 한국 기업이다. 지식재산권을 훔치고 한국인의 불법 노동력으로 조지아주 공장을 짓는 혐의를 받고 있다”는 주장을 폈다.SK이노베이션이 워싱턴을 무대로 도를 넘어선 로비전을 벌이고 있는 것에 대한 부정적 시각도 많다. SK이노베이션측은 “조지아주에 짓는 배터리공장이 2024년 완공하면 일자리 2600개를 만들고, 인근 테네시주 폭스바겐 공장과 미시간주 포드공장 일자리에도 영향을 준다”는 주장으로 미 정치권을 압박하고 있다.문제는 두 기업의 과열된 신경전이 단순히 소송전의 승패 여부 뿐 아니라 미 정치권의 이해로까지 폭넓게 번지고 있다는 사실이다. 두 회사 모두 트럼프 재선의 열쇠를 쥐고 있는 경합주, 특히 초박빙 접전이 벌어지는 곳을 기반으로 하는 만큼 “소송전의 최대 수혜자는 양측의 편을 들어주는 미 정치인과 워싱턴의 로비스트”라는 말이 나올 정도다.미 대선이 누구의 승리로 끝날 지 모르는 상황에서 워싱턴을 무대로 한 진흙탕 정치 여론전이 향후 한·미 관계에 어떤 영향을 초래할 지는 가늠하긴 힘들다. 다만 그게 긍정적이지 않을 것이란 건 분명해 보인다.워싱턴=박현영 특파원 hypark@joongang.co.kr