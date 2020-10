거식증, 언니의 죽음..개인의 고통 넘어선 노벨문학상 시인

■ 루이즈 글릭의 시 전문

「

흰 백합(The White Lilies)



조용하세요, 연인이여. 얼마나 숱한 여름을 내가

살아서 되돌아왔는지, 그게 내겐 중요하지 않아요.

올해 한 차례 여름으로 우리는 영원에 들어섰어요.

당신의 두 손이 느껴져요.

그 광휘를 풀어 놓으려고

나를 묻는 손길이.





Hush, beloved. It doesn’t matter to me

how many summers I live to return:

this one summer we have entered eternity.

I felt your two hands

bury me to release its splendor. (The Wild Iris 63)



(번역=양균원 대진대 교수)



」