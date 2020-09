[김필규의 아하, 아메리카] ‘축복보다 저주’ 트럼프 관련 책, 나오는 족족 밀리언셀러

■ 최근 나온 트럼프 관련 주요 서적

「

● 『격노 Rage』 밥 우드워드/언론인

● 『불충 Disloyal』 마이클 코언/전 트럼프 변호사

● 『법이 끝나는 곳-뮬러 보고서 Where Law Ends』 앤드루 바이스만/검사

● 『나의 의견 Speaking for myself』 세라 샌더스/전 백악관 대변인

● 『멜라니아와 나 Melania and Me』 스테파니 윈스턴 울코프/ 전 영부인 자문

● 『너무 과한데 만족을 모르는 Too Much and Never Enough』 메리 트럼프/트럼프 조카

● 『블릿츠: 트럼프가 좌파를 박살내고 이길 것 Blitz』 데이비드 호로위츠/칼럼니스트

● 『진보의 특권 Liberal Privilege』 도널드 트럼프 주니어/트럼프 아들

● 『그 일이 일어난 방 The Room Where It Happened』 존 볼턴/전 국가안보보좌관

● 『더 높은 충성심 A Higher Loyalty』 제임스 코미/전 FBI 국장

● 『거짓말 Hoax』 브라이언 스텔터/CNN 기자

● 『공포 Fear』 밥 우드워드/언론인

● 『위협 The Threat』 앤드루 매케이브/전 FBI 부국장

● 『서민 대통령 The Blue Collar President』 앤서니 스카라무치/전 백악관 공보국장



」