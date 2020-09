[교육이 미래다] 서울과기대, 4차 산업혁명 이끌 다학제적 융합 인재 키운다

MSDE학과·ITM전공 국내 이수 시

영국 노섬브리아대 복수학위 수여

학문 간 연계로 다분야에 AI 응용

국내 최고 IT 기업·연구소와 협력

인공지능응용학과, 전액 장학·국제 역량 확보

MSDE학과, 융복합 엔지니어 양성에 초점

산업공학과 ITM전공, IT·경영 인재 양성

4차 산업혁명 시대에 경쟁력을 갖추기 위해선 기술 개발과 더불어 인재 양성이 중요한 요소로 꼽힌다. 연구개발과 산업 현장에 즉시 투입될 수 있는 역량을 갖춘 우수 인재를 배출하기 위해 가장 필요한 부분은 체계적인 교육 과정이다. 4차 산업혁명 시대에는 다학제적 융합교육이 미래 인재를 배출할 수 있는 밑거름으로 강조된다.서울 유일의 국립종합대인 서울과학기술대학교는 110년의 역사를 바탕으로 4차 산업혁명 시대를 이끌, 글로벌 역량을 갖춘 인재를 양성하는 MSDE학과와 산업공학과 ITM전공을 운영 중이다. 여기에 더해 올해 신설된 인공지능응용학과는 다학제적 융합 인재 배출에 초점을 맞추고 있다.인공지능응용학과에서는 차별화된 학년별 교육이 이뤄진다. 1~2학년은 AI 핵심 기술을, 3~4학년은 복수전공을 통해 AI를 현장에 응용할 수 있게 하고 있다. 또 입학생에게 파격적인 장학 혜택을 줘 학업에 집중할 수 있게 지원할 계획이다.MSDE학과는 생산 시스템 및 설계 공학(Manufacturing Systems and Design Engineering)이 모든 산업의 근간이 된다는 점에서 기술 관련 기계, 전기·전자, 산업공학 분야를 집중적으로 다룬다. 산업공학과 ITM전공은 정보기술(IT)과 경영(Management) 등 다양한 학제 간 학문 융합을 통해 IT 이론과 실무, 경영 핵심 역량 등을 갖춘 글로벌 IT융합기술 리더 양성을 목표로 한다. MSDE학과, ITM전공 모두 국내 정규과정 이수만으로도 영국 노섬브리아대(NU, Northumbria University)의 학위를 동시에 받을 수 있는 복수학위과정(Dual Degree)을 운영하고 있다.인공지능응용학과는 재학생이 AI 기술을 익히면서, 학문 간 연계로 다양한 분야에 AI를 응용·적용할 수 있는 능력을 갖추게 하는 데 초점을 맞추고 있다. 이와 관련한 교과과정은 다른 학교와 차별화된 부분으로 꼽힌다.1~2학년에서는 주로 AI 핵심 기술을 배우고, 3~4학년에서는 관심 분야에 대한 복수전공이 필수다. 소프트웨어·기계·로봇·환경·전자·반도체·바이오·신소재·디자인·건축·화학·인문·경영 등 복수전공 분야도 다양하다. 4차 산업혁명 핵심 기술을 다른 학문과 접목해 경쟁력을 갖춘 인재를 양성하기 위한 것으로, AI 기술을 현장에 응용·적용하는 능력을 확보할 수 있도록 서울과기대 인공지능응용학과만의 특수성을 담아냈다.글로벌 역량 강화를 위한 국제화 프로그램 마련에도 박차를 가하고 있다. 캐나다(Mila)·독일(Max Planck)·일본(RIKEN)의 인공지능 연구소와의 협약(MOU)은 물론 AI 선진 해외 대학과의 해외복수학위를 추진 중이다. 아울러 보다 전문적이며 특화된 AI 및 응용 분야 연구를 위해 ‘인공지능 융합대학원’ 설립을 계획하고 있다.인공지능응용학과 신입생 전원에게는 4년간 전액 장학금이 지급되며, 대학원에 진학하면 최대 9년간 장학 혜택을 제공한다.MSDE학과는 생산 시스템과 설계공학에서 창의·융합 역량을 갖춘 인재 배출을 목표로 한다. 글로벌 역량과 더불어 융복합적 창의력 및 통찰력을 갖춘 엔지니어 양성을 위한 교육과정을 마련했다.스마트 생산 시스템과 설계공학 분야의 글로벌 인재 배출을 위한 차별화를 뒀다. 기계공학 계열 학과와 비슷한 커리큘럼이 운영되면서 유사하다고 인식할 수 있지만 큰 차이점을 가진다. 우선 프로젝트 기반의 창의·융합적 엔지니어 양성을 위해 기계·전기·전자·산업공학 분야의 다양한 교과목과 캡스톤 디자인을 강조하고 있다.글로벌 역량 배양을 위해 영국 노섬브리아대와 복수학위 프로그램을 운영하고 있다. 영국 QAA(Quality Assurance Agency) 인증을 받은 국제 프로그램은 매해 노섬브리아대 실사팀이 직접 교육품질을 점검할 정도로 세심한 관리가 이뤄진다. 이와 더불어 영국·미국 대학 수업 참관, 연수 프로그램 및 국제 캡스톤 디자인 워크숍 등을 통해 글로벌 인재로 나아갈 수 있는 토대를 제공한다.현재 학과 장학제도로 학년별 1등에게 등록금 전액 면제 혜택을 부여한다. 2등은 등록금의 50%, 학년별 성적 분포 기준 상위 30%까지는 50만~60만원을 면제하고 있다. 어학 성적 우수자에게 장학금 50만원을 지급하고 있다.산업공학과 ITM전공의 교육과정은 IT, 비즈니스 및 경영 분야를 망라한 융합 과정의 성격을 띠고 있다. 학제간 학문 융합 추세에 맞춰 IT 이론, 실무적 지식, 경영 핵심 역량 등을 갖춘 미래 글로벌 IT융합 리더 양성을 목표로 한다.교육과정은 기초영역과 심화영역, 실무영역 등 3개 영역으로 구분된다. 기초영역은 IT, 데이터(DATA), 경영학으로 구성됐다. 심화영역에서는 IT 시스템, DATA 저장·분석·활용, 경영 시스템을 다룬다. 실무영역은 4년간 배운 지식을 활용해 독창적 졸업작품 및 졸업연구에 나서는 캡스톤 디자인, 현업에서의 인턴십은 선택적으로 진행된다. ITM전공 또한 MSDE학과와 동일한 노섬브리아대 복수학위과정을 운영한다.IT 개발자, 컨설턴트 및 관리자, 데이터분석가 양성을 위한 기술 및 경영 마인드 교육도 마련돼 있다. 국내 최고의 IT 기업 및 IT 연구소와의 산학연 연계, 실무지향형 교과 과정 및 인턴십 프로그램을 통해 준비된 전문가를 양성할 수 있도록 집중하고 있다. 기업의 핵심 인프라인 정보시스템의 관리 및 운영을 책임지는 CIO(Chief Information Officer), 기업의 비즈니스 특성을 이해하고 경쟁우위의 기술을 육성할 수 있는 전문 경영인(CEO)의 역할을 수행하는 인재를 배출하고자 한다.중앙일보디자인=김승수 기자 kim.seungsoo@joongang.co.kr