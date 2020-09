괴한 총격에 美경찰 2명 중태...트럼프 "짐승들 매질해야" 분노

미국 캘리포니아주(州) 로스앤젤레스(LA) 카운티의 부보안관 2명이 괴한의 총격을 맞고 중태에 빠졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 “짐승들은 강하게 매질해야 한다”며 강경 대응을 촉구했다.13일(현지시간) 영국 일간지 가디언에 따르면 12일 오후 7시쯤 부보안관 A(31)와 B(24)는 한 지하철역 앞에 경찰차를 세운 채 출동 대기를 하다 총을 맞았다.현지 당국은 “괴한들이 부보안관들을 향해 걸어왔고 아무런 경고나 도발 없이 총을 쏘기 시작했다”고 설명했다. SNS에는 누군가 세워진 경찰차에 다가와 조수석 창문 방향으로 총격을 가하는 영상이 확산하기도 했다.사건 직후 이들은 병원으로 옮겨졌지만 중태에 빠졌다. 이들은 14개월 전에 현장에 투입됐으며, A는 6살 난 아들이 있는 것으로 전해졌다. 알렉스 빌레누에바 LA 카운티 보안관은 가디언에 “둘 다 무사히 쾌유하길 바란다”고 밝혔다.총격범의 신원은 아직 밝혀지지 않았다. 빌레누에바 보안관은 범인이 어두운 피부의 남성이라며, 이외에 다른 인상착의를 확보하지 못한 상태라고 말했다.한편 트럼프 대통령은 범행 당시 영상을 트위터에 공유하며 “짐승들은 강하게 매질해야 한다(Animals that must be hit hard)”고 맹비난했다. 14일 트럼프 대통령은 네바다주 유세에서도 “그들(부보안관들)이 죽는다면, 범인에게 빠른 사형 선고가 내려져야 한다. 이를 막을 수 있는 유일한 방법”이라고 밝혔다.미국 민주당 대선 후보인 조 바이든 전 부통령도 트위터를 통해 “이같이 냉혹한 총격 사건은 말도 안 되는 것으로, 범인은 반드시 법정에 세워져야 한다. 폭력은 어떤 종류이든 그른 것이고, 이를 저지른 사람은 붙잡혀 심판을 받아야 한다”고 비판했다.가디언은 LA 카운티 보안관실이 수십 년간 폭력과 부패 등으로 악명이 높았다고 보도했다. LA 카운티에서 5월 말부터 9월 초까지 경찰이 쏜 민간인은 11명에 달하는 것으로 전해졌다. 이 중 8명은 사망했다.12일 오후 두 부보안관이 입원한 병원 앞에서는 집회가 열리기도 했다. LA 카운티 보안관실에 따르면 이들은 병원 응급실 출입구를 가로막고 ‘우리는 그들이 죽었으면 좋겠다’는 구호를 연호했다. 시위대와 경찰 간의 충돌 과정에서 현지 라디오 방송 기자 등 2명이 체포됐다.이병준 기자 lee.byungjun1@joongang.co.kr