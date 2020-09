[2020 국가서비스대상] ‘2020 국가서비스대상’ 선정기업…교육분야 수상기업은?

AI 캠퍼스 구축,,, 전교생 인공지능 융합 인재로 육성

교육과 지원 생태계 조성으로 창업 플랫폼 구축

연구 경험과 노하우로 만든 K-뷰티산업의 전진기지

4차산업혁명에 대응하는 창의융합형 전문인력 양성

호남대학교(총장 박상철)가 ‘2020 국가서비스대상’ 대학(인공지능 특성화) 부문 대상에 선정됐다.호남대는 4차산업혁명 시대를 견인해 나갈 국내 유일의 인공지능(AI) 특성화 대학이다. 전교생을 AI융합 인재로 육성하기 위해 AI 캠퍼스를 구축한 호남대는 AI교육센터와 AI빅데이터연구소를 두 축 삼아 정부의 ‘AI국가전략’, 광주광역시의 ‘AI중심도시’ 전략에 발맞춰 AI 전문 인력 양성과 인프라 구축, 산학협력 등을 통해 국가와 지역의 미래 성장동력을 주도해가고 있다.2019년 총장 직속으로 ‘AI중심대학 추진위원회’를 발족시킨 호남대는 전교생이 15학점 이상의 AI교과목을 의무 이수토록 하는 혁신 교육과정을 마련했다. 또 2018년부터 3년간 예산을 집중 투입해 전국 대학 최초로 AI융합교육을 위한 AI 캠퍼스를 구축했다. 이와 함께 AI교육센터와 AI 빅데이터연구소에서는 모든 학문 분야에 AI융합교육을 활성화하는 혁신 교육도 구현해 나가고 있다.광주 지역 유일의 교육부 선정 ‘4차산업혁명 혁신선도대학’인 호남대는 그동안 지방대학 특성화(CK-1), 프라임(PRIME), 링크플러스(LINC+), 대학혁신지원시범(PILOT) 사업 등 대형 국책사업을 성공적으로 수행하고 제2주기 대학기본역량진단 평가에서 자율개선대학에 선정되면서 호남을 대표하는 명문 사립대로 자리매김했다.특히 링크플러스 사업을 통한 맞춤식(실무형) 인재 양성과 취업률 제고로 대학과 기업이 동반성장하는 산학협력의 선도 모델을 만들었다는 평가를 받았다.인덕대학교(총장 윤여송)가 ‘2020 국가서비스대상’ 대학(창업 특성화) 부문 대상에 선정됐다.인덕대는 2000년 중소기업청(현 중소벤처기업부)으로부터 창업보육센터로 지정되며 본격적인 창업 지원을 시작했다. 2011년 중소벤처기업부 지정 창업선도대학에 선정되었으며, 8년 연속 창업선도대학 선정 및 2013년 사관학교식(거점형) 창업선도대학 선정으로 창업보육센터, 창업지원센터, 창업교육센터를 잇따라 설립했다. 또 2014년에는 창업교육 및 창업문화 활성화 우수기관으로 장관상 표창까지 받았다.이와 함께 인덕대는 2015년 중소벤처기업부 테크숍 구축지원사업 선정을 시작으로 2017년 서울시 캠퍼스타운 조성사업 단위형 선정으로 창업자들을 위한 코워킹(co-working) 스페이스와 스타기업 육성을 위한 공간을 조성하는 등 지역 사회와의 창업 관련 협력을 지속적으로 수행하고 있다. 2020년 서울시 캠퍼스타운 종합형 사업에 선정ehlaustj 지역거점 창업자 육성 및 지역사회와 연계를 위한 인덕대 Biz-캠퍼스를 구축 중이다. 아울러 서울에서는 중소벤처기업부 지정 초기창업패키지 주관기관, 서울시 지정 캠퍼스타운 종합형 대학으로 사업을 수행하는 5개 대학(인덕대 외 고려대, 서울대, 숭실대, 연세대 포함)중 하나에 포함되었다.한편 인덕대는 창업 수업의 중요성을 강조해 융·복합 고부가가치 기술 창업을 선도하는 창업강좌 구축으로 매년 재학생 30% 이상이 창업강좌를 수강하고 있으며, 2021년에는 전공영역별 창업강좌 전공 필수 과목을 신설할 예정이다.대구한의대학교(총장 변창훈)가 ‘2020 국가서비스대상’ 대학(코스메디컬산업 산학협력) 부문 대상에 선정됐다.1981년 개교 이래 대구한의대는 한의학의 과학화, 세계화에 주력해 왔으며, 1995년 이후 한방바이오산업분야(코스메디컬산업 포함)를 대학 특성화 분야로 설정해 그 발전에 주력했다. 이 과정에서 1997년 전국 최초 화장품학과 개설, 2004년 학교기업 기린허브테크(화장품공장) 설립, 자체 브랜드 ‘자안’ 론칭 등을 통해 국내는 물론 중국과 태국 등 해외에도 수출하고 있다.또한 국가 선도연구센터(MRC, CRC), 한방생명자원연구센터(RIC) 등 국책사업을 통해 코스메디컬 제품의 소재 개발 및 한방임상시험센터(CTC), 화장품품질검사기관 등을 운영하며 제품의 효능검증 노하우를 축적하는 등 지역 코스메디컬산업 육성을 위한 산학협력 인프라를 구축하고 있다. 이러한 경험과 노하우를 바탕으로 2016년 교육부의 프라임사업에도 선정되어 3년간 150억원을 지원 받아 화장품공학관 확충, 우수교원 충원, 바이오산업대학(화장품공학부, 바이오산업융합학부, 제약공학과 등) 등을 신설했다. 그리고 국가 및 지역 코스메디컬산업 관련 수요에 필요한 전문인력을 매년 350명씩 양성해내고 있다.대구한의대는 지금까지의 산학협력 성과를 발판으로 'THE PLUS Village'라는 산학일체형 캠퍼스 조성을 추진하고 있다. THE PLUS Village는 대학 내 유휴시설에 지역 기업들이 입주해 교수와 대학원생, 학생, 기업이 같은 공간을 활용해 공동기술 개발과 애로기술 지원, 산학연계교육을 할 수 있는 산학일체형 캠퍼스를 의미한다. 2020년 현재 75개 기업이 입주해 있다.부산과학기술대학교(총장 강기성)가 ‘2020 국가서비스대상’ 대학(직업교육 산학협력) 부문 대상에 선정됐다.전문가 양성 외길로 45년 전통을 이어 온 부산과학기술대는 지역 사회와 호흡하며 대표 전문대학으로서 그 평가와 경쟁에 당당히 앞서 가고 있다. 지난해 교육부가 주관한 대학기본역량진단 평가에서 자율개선대학으로 최종 선정되어 전문대학혁신지원사업 Ⅰ유형과 함께 Ⅲ유형(후진학 선도형사업)에 동시 선정된 부산과학기술대는, 사회맞춤형 산학협력 선도전문대학(LINC+)사업 등 교육부가 주관하는 대형 재정지원사업 3개에도 모두 선정되는 쾌거를 거뒀다.이 밖에도 부산과학기술대는 고용노동부가 주관하는 일자리병행제사업, 대학일자리사업과 중소벤처기업부가 주관하는 중소기업계약학과사업, 기술사관육성사업 등 다양한 국가재정지원사업을 수행하고 있으며, ‘2020 전문대학 LINC+ 육성사업 (사회맞춤형학과 중점형)’연차 및 4차산업혁명 혁신 선도 협약반 지정 평가에서 최고 등급인 ‘매우 우수’를 받아 명실공히 지역 최고의 대학으로 발돋움하고 있다.이러한 풍부한 재정적 지원을 바탕으로 수요자 중심의 최첨단 교육환경 및 교육기자재 구축은 물론, 4차산업혁명 시대에 대응하는 창의융합형 전문인력 양성을 위한 각종 교육 프로그램 개발과 자격증 취득지원 등으로 전액 투자해 학생복지를 위한 폭 넓은 서비스를 제공하고 있다. 또한 산업체가 요구하는 직무수준에 부합하는 현장중심형 인재양성을 위해 전 교육과정을 역량기반 및 현장중심 교육과정으로 전면 개편하고 산업체 맞춤형 인재 양성을 위한 기반을 구축하고 있다.