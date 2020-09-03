◆숙명여대▶부총장·대학혁신단장 신혁승 ▶대학원장·BK21플러스지원사업단장 오경묵 ▶특수대학원장 김진수 ▶교육대학원장 여건종 ▶문과대학장 한희숙 ▶이과대학장 이진호 ▶공과대학장 이종우 ▶생활과학대학장 장진경 ▶사회과학대학장 이유진 ▶법과대학장 김희동 ▶경상대학장 민동권 ▶음악대학장 이혜전 ▶약학대학장 김진석 ▶미술대학장 김경아 ▶기초교양대학장 모영규 ▶산학협력단장·혁신선도대학사업단장·CROSS캠퍼스운영센터장 이명석 ▶대외협력본부장·국제처장·숙명글로벌어학원장 정기은 ▶교육혁신원장 이재경 ▶교무처장 차용진 ▶기획처장·프라임사업단장 오명전 ▶입학처장 안민호 ▶학생처장·사회봉사센터장·장애학생지원센터장 송윤선 ▶경력개발처장·대학일자리센터장 강주현 ▶사무관리처장 김용화 ▶중앙도서관장 유택상 ▶숙명문화원장·박물관장·숙명역사관장 김세준 ▶사무관리처 부처장 정혜련 ▶학생지원센터장 최성희 ▶인재개발센터장 조선미
◆한신대 ▶기획처장·학생처장·교목실장 김재성 ▶교무처장·입학홍보처장·한신-미텔슈탄트연구센터장 강민구 ▶사무처장 한재영 ▶신학대학장 이향명 ▶독어독문학과장 오동식 ▶철학과장 김대오 ▶IT 콘텐츠학과장 서정욱 ▶국제관계학부장 박상남
[인사] 숙명여대 外
중앙일보 2020.09.03 00:03
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