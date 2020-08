코로나 조사에 우한 근처도 안간 WHO "원래 갈 계획 없었다"

"연구 시작이 선발대 목적 아냐, 향후 갈 것"

시점 언급 안해, "늑장조사" 논란 이어질 듯

WHO, "무증상자도 접촉자는 검사해야" 권고

세계보건기구(WHO)가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 기원 조사를 한다며 지난달 중국을 방문한 전문가팀이 정작 진원지인 우한은 방문하지 않았다는 보도에 대해 해명을 내놨다.영국 익스프레스 등 외신에 따르면 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 27일(현지시간) 화상 언론 브리핑에서 “지난달 중국에 갔던 전문가 두 명은 향후 중국에 보낼 국제 전문가팀을 위한 선발대“라고 말했다. 본격적인 조사가 아닌 사전 조사 성격이었기 때문에 우한에는 가지 않았다는 것이다.그는 “연구를 시작하는 것은 (선발대의) 목적이 아니었고, 우한으로 갈 계획도 없었다”고 밝혔다. 이어 “국제 전문가팀이 구성되면 당연히 우한으로 가서 조사를 할 것이다. 처음 보고된 곳에서 연구를 시작하는 게 조사의 기본이기 때문"이라고 덧붙였다. 그러면서도 우한을 방문할 구체적인 시점에 대해선 언급하지 않았다.앞서 영국 파이낸셜타임스(FT)는 지난달 10일 중국에 간 WHO 조사팀이 우한은 방문조차 하지 않고 3주간 베이징에만 머물다 조사를 끝냈다고 보도했다. 미국 고위 당국자는 FT에 "WHO 조사팀은 3주 동안 베이징에 앉아 우한 근처에도 안 갔다”고 했다. 이에 국제사회에선 “기원 조사를 한다면서 정작 진원지엔 가지도 않았다”는 비판이 일었다.WHO는 전문가팀을 중국에 파견하기 전 “동물 보건 전문가와 전염병 학자로 구성된 선발대가 중국 질병당국 관계자들을 만나 조사에 착수할 것”이라고 밝힌 바 있다. 하지만 WHO 측은 FT에 “조사팀은 우한의 바이러스 전문가들과 원격으로 대화를 나눴다”고 했다.중국에 갔지만 대면하지 않고 화상통화를 했다는 것이다. 우한은 지난 5월 중순부터 코로나19 확진자가 한 명도 발생하지 않아 일상생활을 회복하고 있다고 알려져 있다.WHO의 이번 조사는 130여 개 회원국이 지난 5월 WHO 총회에서 코로나19 기원 조사를 요구한 게 계기가 됐다.코로나19가 전세계를 휩쓴 지 7개월이 지난 시점에서 시작된 기원 조사인데다가 WHO 팀이 우한에 언제 방문하게 될 지도 미지수여서 ‘늑장 조사’ 논란은 지속될 것으로 보인다.WHO는 코로나 사태 초기부터 중국과의 정치적 이해관계를 우선시하는 태도로 ‘중국 편향’ 논란에 휩싸였다.한편, WHO는 코로나19 증상이 없어도 코로나바이러스에 노출됐다면 검사를 해야 한다고 당부했다. 마리아 판케르크호버 WHO 신종질병팀장은 “증상이 없는 사람도 전염시킬 수 있다”면서 “가능하면 증상 발현과 관계없이 접촉자 검사를 권고한다”고 밝혔다.미국 질병통제예방센터(CDC)는 지난 24일 “코로나19에 감염된 사람과 접촉했어도 증상이 없으면 검사를 꼭 받을 필요는 없다”고 했었다. 하지만 논란이 일자 “감염자와 접촉했으면 증상이 없어도 검사 대상이 될 수 있다”고 말을 바꿨다.임선영 기자 youngcan@joongang.co.kr