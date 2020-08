요즘 '가장 핫한 브랜드' 1위는 나이키, 왜?

글로벌 패션 사이트 '리스트' 2분기 인덱스 발표

'가장 핫한 브랜드' 1위는 나이키, 구찌는 3위

코로나19, 흑인 인권 운동 지지 캠페인으로 인기 급상승

연간 1억명 이상의 사용자를 보유한 해외 온라인 패션 쇼핑 사이트 '리스트(Lyst)'가 최근 발표한 ‘2020년 2분기 가장 인기 있는 브랜드’(LYST Q2 2020 HOTTEST BRANDS) 순위에서 스포츠 브랜드 '나이키'가 1위를 차지했다. 리스트는 2018년부터 월 900만명 이상 사람들의 온라인 쇼핑 행동과 자사 사이트 및 구글 검색량·판매량, 소셜미디어 언급 및 반응도 등을 종합해 가장 인기 있는 브랜드와 제품을 선정해 '리스트 인덱스'란 이름으로 순위를 발표하고 있다. 이번 2분기 인덱스는 올해 4~6월간의 데이터를 기반으로 한 것이다.이번 나이키의 1위 등극에 리스트 측도 "놀랍다"는 반응이다. 리스트는 보고서에서 "1년에 4번 분기별로 발표하고 있는 이 순위에서 명품 브랜드 외의 브랜드가 1위 자리를 차지한 것은 처음 있는 일"이라고 밝혔다. 지난해부터 올해 1분기까지 3번 연속 1위였던 '오프 화이트'는 2위로 떨어졌다. '구찌'는 3위, '발렌시아가'가 4위다. 나이키는 지난해 말 10위권 밖이었다가 올해 1분기에 3위로 껑충 순위가 뛰더니 결국 1위에 올랐다.나이키가 지난 6월 25일 발표한 연간 실적 발표에 따르면 올해 3~5월 총 매출은 63억 달러(한화 7조4705억원)로 지난해 동기보다 감소했지만 온라인 판매는 75~79% 증가했다. 이는 전체 매출의 30%에 달하는 규모다. 지난해 6월 '2023년까지 총 매출의 30%까지 온라인 판매를 끌어 올리겠다'라고 발표했던 목표치를 3년이나 빨리 달성해 버린 셈이다. 나이키의 존 도나휴 CEO는 “모든 시장에서 디지털 비즈니스가 가속화되면서 나이키가 전 세계 소비자들에게 강한 반향을 일으키고 있다. 이제 우리의 강점과 차별화된 역량을 더욱 강화할 때”라며 디지털 시장에 투자를 집중할 것이라는 뜻을 내비쳤다. 실제로 이달 25일 미 폭스 뉴스는 나이키 대변인과의 인터뷰를 통해 "향후 대형 유통업체를 건너뛰고 나이키가 직접 운영하는 신발·스포츠웨어 매장과 '나이키 디지털'이라는 온라인 생태계 플랫폼에 주력한 새로운 판매 전략을 펼칠 것"이라고 보도했다.리스트는 나이키의 이 같은 성공 요인을 세 가지로 분석했다. 먼저 "코로나19로 인해 집에 있는 시간이 늘어나면서 실내복과 애슬레저 패션에 대한 수요가 106% 늘어났고, 나이키가 이 용도의 옷에 딱 부합했다"고 봤다. 지난 5월과 8월 미국에서 촉발된 흑인 인권 시위운동 '흑인의 목숨도 소중하다'에 나이키가 적극적으로 동참해 "좋은 브랜드 이미지를 쌓았다"는 것도 성공 비결 중 하나로 꼽았다. 나이키는 브랜드의 슬로건인 'Just Do It(그냥 해)'을 'For Once, Don't Do It(이번 한 번은 하지 마라)'으로 바꾸고 흑인 인권 운동을 적극적으로 지지했다. 이 캠페인은 관련 SNS 게시물에서 540만개의 '좋아요'를 받았다.한편으로는 명품 브랜드와 협업한 한정판 운동화를 내놔 브랜드 이미지를 고급화했다. 지난 6월 25일 프랑스 럭셔리 브랜드 '디올'과 협업해 만든 '에어 조던1 OG 디올 리미티드 에디션'은 출시되자마자 국내 리세일 시장에서 1700만원까지 거래가가 치솟았다. 추첨(래플) 방식을 통해 판매한 이 운동화의 정식 발매가는 270만~300만원이었다.국내에서도 나이키는 순항 중이다. 코로나19에도 불구하고 백화점들은 앞다퉈 '나이키 모시기'에 나서고 있다. 롯데백화점은 이달 7일 소공동 본점 애비뉴엘 6층에 1124㎡(340평) 규모 초대형 매장을 선보였고, 신세계백화점은 28일 대구점에 백화점 입점 매장으로는 가장 큰 규모인 1488㎡(450평) 규모의 '나이키 스포츠 플러스 스토어' 매장을 열었다.윤경희 기자 annie@joongang.co.kr