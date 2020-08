[분양 포커스] 배후·고정수요 탄탄한 한강신도시 단지 내 상가

동일스위트 The Park 1단지 상가

경기도 김포한강신도시 ‘동일스위트 The Park 1단지 단지 내 상가’(투시도)가 파격 공급가로 선착순 분양 중이다. 역세권·학세권·숲세권 단지 내 상가로 아파트 단지와 공원이 만나는 상권을 갖춘 게 특징이다. 분양가는 3.3㎡당 500만원대부터로, 10년 전 가격 수준이다.동일스위트 The Park가 위치한 김포한강신도시는 인구 유입이 꾸준히 이어지고 있는 곳으로 주거시설이 밀집해 있다. 여기에다 인근 양촌·학운산업단지 등이 모여 있는 김포골드밸리엔 2000여개 업체가 들어서게 된다. 이 상가의 가장 큰 장점은 동일스위트 The Park 1단지 입주민을 고정수요로 품고 있다는 점이다. 동일스위트 The Park 1단지는 전체 지하 2층~지상 29층 12개 동, 1021가구의 대단지 아파트다. 여기에 단지 주변 6000여가구 규모의 배후수요도 누릴 수 있다. 이와 함께 단지 바로 앞에 축구장 18배 규모에 달하는 은여울공원이 있고 경관이 뛰어난 가현산과 필봉산 등이 단지와 맞닿아 있다. 또 김포골드라인 마산역이 단지와 인접해 있어 평일은 물론 주말에도 유동인구 확보가 용이해 연중무휴의 상권 형성을 기대할 수 있을 전망이다. 또 걸어서5분 거리에 은여울초·은여울중이 있어 학원이나 음식점 등 다양한 업종의 입점이 가능하다.문의 1588-3136심영운 조인스랜드 기자 sim.youngwoon@joinsland.com