미·중 ‘틱톡’ 티격태격…트럼프 강공에 미 기업 ‘부메랑’ 우려

중국의 ‘인터넷 검열’이 정보기술(IT) 업계 전반으로 확대되고 있다. 중국발 코로나19를 비롯해 홍콩 보안법 발효, 중국 기업가의 스캔들 등 나라 안팎으로 논란이 잇따르자 정보 접근을 막으려는 보안 당국의 움직임도 한층 강화하고 있다. 이를 두고 ‘만리방화벽(Great Firewall of China)’이란 신조어까지 생겨났다.최근 중국 정부의 최대 관심은 코로나19에 대한 정보 차단이다. 중국 국가사이버정보판공실(CAC)은 지난 2월 중국판 트위터인 ‘시나 웨이보’, 중국판 카카오톡이라 불리는 ‘위챗’의 모기업에 각각 감독기관을 설치해 운영하고 있다. CAC는 “코로나19 전쟁을 극복하기 위한 플랫폼과 지방정부의 좋은 사이버 환경 조성”을 설치 이유로 밝혔지만 업계에선 ‘코로나19에 대한 사전 검열’이란 분석이 대다수다. 또 소셜미디어 플랫폼 ‘피피가오샤오’는 코로나19에 대한 부정적 동영상을 올려 공포심을 유발했다며 당국 조치에 따라 앱스토어에서 삭제되기도 했다.홍콩에 대한 중국의 재갈 물리기도 계속되고 있다. 지난달 1일(한국 시각) 홍콩 보안법이 본격 시행하면서 중국은 정부 보안 관계자를 홍콩으로 파견해 홍콩 국가보안처(홍콩 주재 국가보안공서)를 설치하도록 했다. 이 기구는 홍콩의 국제 안보 정세를 파악하는 기능을 수행하는 조직이지만 보안법 위반이 의심되면 조사, 체포, 심문이 가능하다. 또 법원의 수색영장 없이도 전자제품을 수색할 수 있고 언론사와 인터넷 포털에 기사 및 정보 삭제를 요구할 권한도 부여돼 있다. 이에 홍콩 현지 IT기업과 언론사 등은 내부 보안을 강화하고 임직원들에게 이메일 암호화를 강조하고 있다.‘정보 원천 봉쇄’를 넘어 민간기업 직원에 대한 인사 조처도 이뤄지고 있다. 지난 6월엔 CAC 베이징사무소가 웨이보의 검색어 순위 서비스를 일주일간 중단시키고 관련 관계자를 징계했다. 중국의 대표 IT 기업 알리바바의 최고경영자(CEO)인 장판 톈마오의 불륜 스캔들을 방치했다는 게 이유다. 업계의 반발에도 불구하고 보안 당국은 “불법정보가 유통되거나 정상적인 소통이 왜곡되는 걸 막겠다”는 입장만 내세우고 있다.해외 인터넷 기업에 대한 규제도 여전하다. 중국 정부는 구글, 페이스북, 트위터 등의 글로벌 서비스를 막고 있다. 지난해부터는 국내 포털 사이트인 네이버와 다음도 중국 내에서 접속이 차단됐다. 해외 사이트에 우회 접속하기 위한 가상사설망(VPN) 서비스도 2016년부터 금지했다. 바이두의 검색, 알리바바의 쇼핑, 텐센트의 위챗(SNS)이 글로벌 서비스를 대신한다.BAT(바이두·알리바바·텐센트)는 중국의 ‘인터넷 공룡’으로 성장했다. 중국 검열 정책에 반발하던 구글은 시장을 확보하기 위해 최근 중국용 앱 ‘마오타이’와 ‘룽페이’를 개발해 시연했다. 이 앱은 ‘천안문’, ‘반체제 운동가’, ‘홍콩 독립’ 등 중국 당국이 꺼리는 표현을 검색 단계에서 인지해 노출하지 않는 기능을 갖춰 IT 전문가들의 빈축을 사고 있다.김나윤 기자 kim.nayoon@joongang.co.kr