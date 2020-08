“세계경제포럼(WEF) 등에서 직업의 미래를 전망하는 보고서에 따르면, 교사 직업이 가장 나중에 기계에 대체될 것이라고 합니다. 그만큼 교사의 코칭 역할이 더 중요하고 강해질 것입니다. .과거의 교육자는 가르치는 역할이 중심이었다면, 미래의 교육자는 커뮤니티 매니저의 역할이 커질 거라고 봅니다. ”

오프라인 교육 시장은 점점 디지털로 전환되고 있습니다. 미국의 경우, 2009년에는 오프라인 시장이 전체 교육 시장의 77%였으나 현재는 32% 밖에 안 됩니다. 중간에 플립러닝이 있었고요. 그 시장을 마이크로 러닝, 이러닝, 버추얼 클래스룸 등 다변화된 에듀테크 콘텐츠가 채우고 있습니다. 코로나19의 영향으로 이 변화는 더욱 빨라질 것입니다. 향후 기술의 발전은 교육 시장에 어떤 영향을 미칠까요.

코로나 이후, 교육의 미래는 어디에 있는가?

1. AI : 비싸서 엄두 못 내는 일대일 과외, 로봇이 대신한다

대화, 학습, 수업 준비는 물론 예측까지 가능한 AI 로봇

2. 디지털 플랫폼 : 누구든 학생이 되고, 교사가 될 수 있다

