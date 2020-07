제프 베이조스부터 마크 저커버그까지 총출동…美 반독점법 청문회

삼성,LG 핑계에 '애국 마케팅'까지

"반독점법 역사상 최대 규모"

팀 쿡(애플), 순다르 피차이(구글), 제프 베이조스(아마존), 마크 저커버그(페이스북)까지 미국 대형 IT기업 최고경영자(CEO)들이 미국 의회에 총출동했다.29일(현지시각) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)탓에 온라인으로 진행된 미 하원 법사위에서는 애플·구글·아마존·페이스북 등 IT 기업 ‘빅4’ 청문회가 진행됐다.CEO들은 의원들의 반(反) 독점 의혹을 캐묻는 질문을 방어하느라 진땀을 뺐다.미 현지 매체에 따르면 팀 쿡 애플 최고경영자는 이날 의회 모두 발언에서 삼성과 LG를 언급하며 '독점 의혹'을 피해가려고 애썼다.팀 쿡은 “애플과 경쟁업체인 삼성과 LG, 화웨이 등이 산업을 변화시켰다”면서 “애플은 어느 산업에서도 우위를 차지하고 있지 못하다”고 반박했다. 그는 그러면서 “500개의 앱으로 시작한 애플의 앱스토어엔 현재 170만개의 앱이 있고, 이중 60개 앱만이 애플이 만든 것”이라며 “우리는 (경쟁자를) 방해하는 것이 아니라 가능한 모든 앱을 수용하고 싶다”고 했다.애플은 앱스토어 독점으로 폭리를 취하고 있다는 의혹을 받고 있다.순다르 피차이 구글CEO도 자신들이 음성검색 시장 독점자가 아니라고 주장했다. 그 증거로 아마존의 서비스 알렉사를 경쟁사로 언급하기도 했다. 또 트위터, 인스타그램, 핀터레스트 등 IT 기업뿐 아니라 월마트 등도 온라인 쇼핑에서 경쟁 기업이라고 주장했다. 구글이 검색 엔진을 장악하면서 온라인 광고를 독점하고 있다는 비판이 제기되자 트위터 등 타기업과의 경쟁을 부각시킨 셈이다. 순다르 피차이는 또 "구글의 스마트폰 운영체제인 안드로이드는 소비자에게 더 많은 선택권을 준다"며 "독점과 거리가 멀다"고 항변했다.제프 베이조스 아마존 CEO는 청문회 서면증언에서 고등학생 때인 17세에 자신을 임신한 어머니와 쿠바 이민자 출신의 양아버지 이야기로 말문을 열었다. 불우한 가정환경을 극복하고 세계 최고 기업을 일궈낸 '아메리칸 드림'의 표상이란 이미지를 각인시킨 셈이다. 제프 베이조스는 "아마존이 현재 100만명의 미국인을 고용하고 있다"며 애국심을 자극하기도 했다. 이어 "지난 10년간 미국의 어떤 회사보다 더 많은 일자리를 창출했다", "미국에 지난 10년간 2700억 달러를 투자했다"며 자국에 대한 헌신을 강조했다.베이조스는 월마트와 이베이, 타겟을 아마존의 경쟁자로 지목했다. 중국 알리바바와 일본의 라쿠텐도 글로벌 경쟁자로 꼽았다. 아마존이 미국 전자상거래에서 약 40%를 차지하고 있지만 미국내 소매 시장으로 따지면 4%이며 전세계에선 1%에 불과하다며 독과점이 아니라고 주장했다.마크 저커버그 페이스북 CEO는 페이스북이 아예 “자랑스러운 미국의 기업”이라고 칭했다. 중국 등 세계 긱국의 소셜미디어와 치열한 경쟁을 벌이고 있다고도 강조했다.지난해 7월 미국 법무부는 구글과 아마존, 애플, 페이스북 등 거대 테크기업들에 대해 반독점법 위반 혐의가 있다고 밝히고 대대적인 조사에 착수했다. 연방거래위원회도 비슷한 시기 조사에 돌입했다.이외에도 이들 기업은 자사의 온라인 쇼핑에 대해서 유리하게 광고를 노출하게 하거나(구글) 사용자 개인정보를 무분별하게 수집(페이스북)한 혐의 등으로 수십여개 주에서 검찰 수사를 받고 있기도 하다.미국에서 거대 IT 기업에 대해 반독점 조사가 벌어진 건 1990년대 말 마이크로소프트(MS) 이후 20년 만이다. 그러나 네 곳 업체의 규모를 고려하면 '미국 반독점법 역사상 최대 강도 조사'라는 말이 나온다.미국 반독점법은 엄격하기로 유명하다. 법을 위반한 사실이 발각되면 최악의 경우 기업이 강제 분할될 수도 있다.신혜연 기자 shin.hyeyeon@joongang.co.kr