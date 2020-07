[2020 대한민국소비자만족도1위] 실무형 IT 교육, 진로 분석도 진행

메가스터디IT아카데미가 교육(컴퓨터교육) 부문 ‘2020 대한민국소비자만족도1위’에 선정됐다.(주)커리어게이트의 메가스터디IT아카데미는 메가스터디교육 그룹 (주)아이비김영이 4차 산업혁명 시대의 성장에 발맞추기 위해 설립한 IT 전문 교육기관이다. 실무형 IT 교육뿐 아니라 진로 분석과 학습결과 피드백도 진행한다.웹 개발 프로젝트, 빅데이터 전문가, 정보 보안 전문가 등의 IT 분야 채용 준비를 위한 정규 과정을 운영 중이며, IT 입문, 파이썬, C언어 등의 단과 과정도 구비했다. 더불어 IT 고등학교 입시 준비반과 대학 소프트웨어 특기자 전형 준비반, 국비 과정, 기업 위탁 교육 과정을 편성하고 있다.온라인 중앙일보